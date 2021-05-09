Бути мамою - важливо і круто: популярна ведуча розкрила головні правила виховання дітей

Як починається ранок

Спочатку прокидається мама. Я тихенько роблю собі велику чашку смачної кави, сідаю біля вікна з видом на річку, і планую свій день і найближче майбутнє. Це час, який я проводжу в тиші. Правда, зазвичай вона триває недовго - максимум хвилин 30-40. А потім йду і готую всім сніданки. Буває, мені щастить, і це одне блюдо на всіх - оладки, грінки, сирники або млинці. Ми снідаємо, і роз'їжджаємося по своїх справах - хто на роботу, хто на навчання. Ранковий час я люблю.

Фото: Марина Арістова (instagram.com/marynaaristova)

Не сувора мама

Дітям нічого не забороняю, крім того, що може зашкодити їхньому здоров'ю і життю. Наприклад, молодшому синові забороняю плавати без надувних нарукавників - він ще не вміє. А так заборон у моїх дітей немає, вони швидше інтуїтивно розуміють, що таке добре, що таке погано.

Фото: діти Марини Арістової (instagram.com/marynaaristova)

Що найважливіше у вихованні дітей

Я від них нічого не очікую, просто люблю і намагаюся, щоб вони мали можливість спробувати все, що їм цікаво. Мене виховували в обмеженнях і ультиматумах, у моїх дітей цього немає і не буде. Я вважаю, що дитину потрібно любити і допомагати їй в розвитку, а виховувати потрібно себе. Діти зчитують і несвідомо копіюють батьків. Я даю можливість дітям самостійно робити вибір і приймати рішення.

Фото: Марина Арістова (instagram.com/marynaaristova)

Бути мамою - важливо і круто

Але, в принципі, - нелегко. Суспільство вимагає від тебе бути супермамою, розчинятися в дітях і неважливо, що є ти і твоє життя - це нікого нех вилює, народила - будь на висоті. Не забувайте про себе - життя одне і воно тільки ваше, повтору не буде.

А якщо стане зовсім сумно - подивіться фільм "Дуже погані матусі". Він перебільшено, в американському стилі показує, що всі ми не досконалі. Головне - давати максимум любові дітям і намагатися не втратити себе в круговороті сімейних справ.

Фото: Марина Арістова (instagram.com/marynaaristova)