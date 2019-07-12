"Краще плакати на борту приватного літака": Еліна Світоліна вразила оптимізмом після Вімблдону

Світоліна опублікувала позитивне фото з келихом вина
Еліна Світоліна нарешті поділилася з шанувальниками своїми емоціями після участі у престижному міжнародному теннисномтурнире Вімблдон (24 червня – 14 липня), який щорічно проходить у Лондоні. Зазначимо, що іменита українська тенісистка поступилася в півфіналі Вімблдон сьомій ракетці світ Сімону Халеп (румунська тениссистка) з рахунком 1:6, 3:6.
Однак, судячи з усього, Світоліна не дуже засмучується з приводу своєї поразки. Українська тенісистка опублікувала усміхнене фото на форту приватного літака.
На знімку Світоліна позує з келихом вина в рука. Еліна позує в звичайному спортивному одязі, волосся зібране в недбалий пучок на потилиці, без макіяжу. Також перед нею на столику стоїть тацю з фруктами.
"Гроші не принесуть вам ні успіху, ні щастя. Але краще плакати в приватному літаку! Незабутній Вімблдон 2019! Маленьке задоволення у вигляді вина, потім відновлення. І з новими силами в другу половину сезону!" – пише Світоліна.
Еліна Світоліна прокоментувала поразку Сімону Халеп (фото: instagram.com/elisvitolina)
Шанувальники Еліни також поспішили залишити свої коментарі під її новим фото:
Також на своїй сторінці Еліна опублікувала кілька знімків, зроблених під час її виступів на Вімблдоні 2019.
Світоліна під час Уїмблдону 2019 (фото: .instagram.com/elisvitolina)
Скріншот коментарів: instagram.com/elisvitolina
Скріншот поста: instagram.com/elisvitolina
Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна блиснула стрункими ніжками на "філософському" фото. Шанувальники також прокоментували чутки про розрив відносин Світоліної з Монфісом.
Зазначимо, що до цього Еліна Світоліна вже сяяла своєю розкішною фігурою. При цьому тенісистка з'явилася в абсолютно звичайному повсякденному способі: в закритій блузі і чорних джинсах. Але і тут шанувальники спортсменки побачили "пікантність".