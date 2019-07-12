"Краще плакати на борту приватного літака": Еліна Світоліна вразила оптимізмом після Вімблдону

Еліна Світоліна нарешті поділилася з шанувальниками своїми емоціями після участі у престижному міжнародному теннисномтурнире Вімблдон (24 червня – 14 липня), який щорічно проходить у Лондоні. Зазначимо, що іменита українська тенісистка поступилася в півфіналі Вімблдон сьомій ракетці світ Сімону Халеп (румунська тениссистка) з рахунком 1:6, 3:6.

Однак, судячи з усього, Світоліна не дуже засмучується з приводу своєї поразки. Українська тенісистка опублікувала усміхнене фото на форту приватного літака.

На знімку Світоліна позує з келихом вина в рука. Еліна позує в звичайному спортивному одязі, волосся зібране в недбалий пучок на потилиці, без макіяжу. Також перед нею на столику стоїть тацю з фруктами.

"Гроші не принесуть вам ні успіху, ні щастя. Але краще плакати в приватному літаку! Незабутній Вімблдон 2019! Маленьке задоволення у вигляді вина, потім відновлення. І з новими силами в другу половину сезону!" – пише Світоліна.

Еліна Світоліна прокоментувала поразку Сімону Халеп (фото: instagram.com/elisvitolina)

Шанувальники Еліни також поспішили залишити свої коментарі під її новим фото:

"Підтримували і вболівали!!! Молодець!!!"

"Відмінний виступ, в наступний раз до фіналу дійдете"

"Ти розумничка і ми тобою пишаємося. Поразки роблять нас сильнішими. Впевнений, це ще один важливий крок до твоєї мети - виграти турнір Великого Шолома. Доброго відновлення. Удачі в подальших турнірах"

"Еліна, успіх попереду! Думаю, ти сама розумієш, де тобі потрібно додати, і тоді тебе ніхто не зупинить. Дивився кожен матч, насолоджуючись твоєю красою, харизмою і грою, особливо як ти приймаєш всі подачі - це особливо твоя сильна риса в грі".

"Ти розумниця! Продовжуй в тому ж дусі і рви всіх"

"Єліна, ти молодець, гордість України! Як же був хароший цей Вімблдон у твоєму виконанні!"

Також на своїй сторінці Еліна опублікувала кілька знімків, зроблених під час її виступів на Вімблдоні 2019.

Світоліна під час Уїмблдону 2019 (фото: .instagram.com/elisvitolina)

Скріншот коментарів: instagram.com/elisvitolina

Скріншот поста: instagram.com/elisvitolina

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна блиснула стрункими ніжками на "філософському" фото. Шанувальники також прокоментували чутки про розрив відносин Світоліної з Монфісом.

Зазначимо, що до цього Еліна Світоліна вже сяяла своєю розкішною фігурою. При цьому тенісистка з'явилася в абсолютно звичайному повсякденному способі: в закритій блузі і чорних джинсах. Але і тут шанувальники спортсменки побачили "пікантність".