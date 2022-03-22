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Лобода волонтерить, махає паспортом, плаче, але все одно залишається "маленькою людиною". Ось чому

Колаж РБК-Україна: Світлана Лобода
Автор: Світлана Мащенко

Світлана Лобода незважаючи на спроби довести свою відданість українському народу, все одно залишається в списку артистів, що замовчують війну в Україні.

У нашому матеріалі Lite ми спробуємо дати відповідь на питання, що ж не так з артисткою, в паспорті якої - місто Ірпінь в графі "Дата народження".

Спочатку Лобода плакала, а потім розмахувала паспортом

24 лютого співачка мовчала. А через чотири дні її прорвало. Причому в буквальному сенсі. Вона виклала відео в сльозах, крізь які вона просила "це припинити". Розповідала про тата в Києві, про сестер, братів, дядьків, тіток.

"Ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо", - сказала тоді Світлана.

Ці слова стали неймовірною образою для великих людей, які оборонялися від активного вторгнення другої армії світу.

Але головного Лобода не сказала - того, що Росія напала на Україну і Росія бомбить наші мирні міста.

Тоді в прямому ефірі ведуча Катерина Соляр гостро відповіла співачці, назвавши її "маленькою людиною".

18 березня Світлана стала розмахувати пошарпаним українським паспортом, стверджуючи, що вона громадянка України. І не змінювала його ніколи.

На фото видно, що Свєта - народилася в Ірпені, місті, де люди прямо у дворах багатоповерхівок ховають своїх близьких.

І знову ні слова про те, хто почав війну, хто напав на Україну.

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Світлана купує дітям біженців підгузки і їжу, але і тут є нюанс

21 березня співачка показала, як волонтерить в Латвії. Закуповує засоби гігієни та продукти українським біженцям, а свій офіс перетворила на штаб для допомоги.

Але є нюанс: допомагати постраждалим українцям не те саме, що засуджувати російську агресію. Росія теж відправляє "гумконвої" в блокадний Маріуполь людям, яких сама ж і бомбить.

І волонтерів зараз дуже багато. За кордоном українцям допомагають, як благодійні організації, так і урядові, компенсуючи сім'ям, які прихистили біженців, витрати.

Робити вигляд, що саме без цих закупівель хтось помре - гра на камеру. Від людей з такою величезною аудиторією, як у Світлани, насамперед чекають чіткої позиції.

"Я знаю, що сьогодні все частіше з'являються всілякі "списки", в яких людей знову намагаються розділити за принципом "чи достатньо ти хороший, щоб бути патріотом". Так ось я вам скажу: мені плювати на ваші списки!" - заявляє Лобода, забуваючи уточнити, патріотом якої країни вона є.

Просто дай злу ім'я

А все тому, що про війну знають і в РФ, і про загиблих мирних українців знають, і картинки їм показують. Але підносять це так, ніби ми самі себе вбиваємо, точніше якісь нацисти і бандерівці вбивають не нацистів і не бандерівців.

Тому слова Лободи про "війну" можуть і будуть успішно працювати на кремлівську машину, поки Свєта не дасть злу ім'я, звернувшись до російської аудиторії, що її обожнює.

Все просто: сказати, що у нас немає бандерівців і нацистів, що твого батька в Україні не потрібно було захищати, що у нас не забороняють говорити російською, що саме російські, путінські солдати бомблять наші міста, руйнують і стирають з лиця землі наш народ!

Так може, годі вже намагатися всидіти на двох стільцях?

Раніше ми писали, що єдина дочка російського актора Машкова засудила його за підтримку знищення українців.

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Лобода