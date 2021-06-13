Зливи з градом і похолодання в Україні: які області накриє негода

Погода в Україні в неділю, 13 червня, буде під впливом атмосферного фронту - очікуються значні опади у вигляді дощів і гроз, що супроводжуватиметься місцями градом і шквалами. Також в деяких районах похолодає.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Meteoprog .

Дощами заллє практично всю територію країни, при цьому сильні зливи очікуються на Заході та Півдні країни, де місцями випаде до 24 мм опадів.

У центральних регіонах 13 червня температура повітря опуститься у Вінницькій області, де буде близько +17... +20 градусів.

У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях стовпчики термометрів покажуть близько +22... +25 градусів.

Похолодає і в західних регіонах 13 червня, де у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях вдень очікується близько +17...+20 градусів.

Трохи тепліше буде у Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Закарпатській областях - до +21 градуса максимум.

Стовпчики термометрів злегка опустяться і в північних регіонах 13 червня - в Київській та Житомирській областях буде близько +18... +22 градусів.

У Чернігівській та Сумській областях температура повітря становитиме близько +21... +24 градусів.

У східних регіонах 13 червня буде тепліше. Так, у Харківській та Донецькій областях вдень прогнозується +23... +26 градусів, а в Луганській області стовпчики термометрів піднімуться до +27 градусів.

У південних регіонах 13 червня буде тепло. У Херсонській та Запорізькій областях температура повітря очікується близько +24... +27 градусів.

У Миколаївській області та в Криму - близько +23... +26 градусів.

В Одеській області термометри вдень коливатимуться між +21 та +24 градусами.