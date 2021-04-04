Кулінар поділився рецептом справжнього грецького салату: нічого зайвого!

Для салату знадобляться свіжі овочі, м'яка фета і найкраща оливкова олія першого холодного віджиму.

Інгредієнти для ідеального грецького салату:

Огірок - 2 шт.

Помідор - 1 шт.

Цибуля червона солодка - 1 шт.

Перець солодкий (жовтий або оранжевий) - 1 шт.

Оливки чорні - 10-12 шт.

Базилік - 1 гілочка

Петрушка - 1 гілочка

Фета - 150 г

Оливкова олія - 50 мл

Орегано сухий, сіль, перець - за смаком

Покрокове приготування салату

Кулінар зазначає, що греки завжди чистять огірки перед приготуванням салату. Але не додають в салат перець. Цибуля завжди - червона солодка, але ніколи не додають в салат буряк і зелений салат.

"Варіацій салату багато, в залежності від того, де салат готують, але суть: оливки, фета, огірок, помідор, спеції і оливкова олія - скрізь", - говорить Джуренко.

Очистіть огірки від шкірки або залиште як є - на вибір. Розріжте уздовж навпіл і наріжте на тонкі, товщиною не більше 3 мм пластинки. Повинно вийти досить крупно. Головна особливість страви - крупно порізані, a не подрібнені овочі.

Помідор теж розріжте навпіл і порізати на пластинки. Перець поріжте кубиками - досить крупно. Цибулю поріжте півкільцями і розділіть, повинна вийти соломка.

Оливки поріжте на кружечки або залиште цілими, якщо вони дрібні.

Змішайте компоненти в мисці. Посоліть і поперчіть за смаком. Додайте 2-3 щіпки сухого орегано, дрібно нарізаний базилік.

Краща заправка для салату по-домашньому - оливкова олія. Заправте самою хорошою олією першого холодного віджиму.

Викладіть в салатницю або невелику піалу. Зверху покладіть нарізаний великими кубиками сир фета, не перемішуйте. Прикрасьте зеленню петрушки.

Справжній грецький салат подають холодним, тому перед подачею до столу, варто його охолодити. Це - прекрасна закуска перед основною стравою, хоча іноді подається як гарнір.