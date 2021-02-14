Кулінар поділився рецептом ідеальної буженини: готувати простіше простого!

Український кулінар Сергій Джуренко порадував новим рецептом смачної і ніжної буженини. Страва дуже проста в приготуванні, інгредієнти доступні кожному, а на виході ми отримуємо шматок ідеального запеченого м'яса.

Як правильно приготувати і ніжну соковиту буженину, кулінар показав на своєму особистому сайті.

За словами кулінара, буженину можна назвати традиційною українською стравою. Адже згадка про запечений цілком шматок м'яса зустрічалася ще 400 років тому. Раніше його запікали в прісному тісті, але зараз це роблять, як правило, у фользі.

Як правило, бужениною називають великий шматок свинячого м'яса без кістки (окіст), c обов'язковим прошарком або краєм з жиру, натертого сіллю і спеціями. М'ясо натирають олією, поливають м'ясним соусом і ставлять у духовку.

Інгредієнти для буженини

Свинина (лопатка, окіст) - 2-2.5 кг

Часник - 1 головка

Темне свіже пиво - 1-1.5 л

Спеції - сіль кам'яна, лавровий лист, коріандр, орегано, чебрець, чорний перець.

Підготовка і маринування

Візьміть великий шматок свинини - 2-3 кг. Ідеально підійде окіст або лопатка, з прошарком жиру. Необхідно ретельно видалити всі кістки, особливо дрібні уламки, які можуть залишитися після оброблення. Зачистіть м'ясо від сухожиль і плівок. Вимийте його і обсушіть серветками.

Всі спеції: кам'яна сіль (або морська), горошини коріандру, орегано, чебрець, чорний перець горошком і лавровий лист - змішайте в ступці і крупно розітріть. Кількість спецій - приблизно дорівнює за обсягом, солі два обсяги і 4-5 лаврових листочків. Загальна кількість суміші спецій на шматок м'яса вагою 2.5 кг повинна вийти близько повної столової ложки.

Головку часнику розділити на зубчики і очистіть. Великі зубчики розріжте уздовж навпіл.

Підготовлену свинину потрібно викласти на обробну дошку і c допомогою тонкого ножа (а в ідеалі c допомогою спеціальної шпиговальної голки) зробити в м'якоті безліч заглиблень на половину товщини. У ці заглиблення нашпигувати часник.

Далі все м'ясо натріть сумішшю солі і спецій, co всіх сторін. Ретельно і не пропускаючи.

Покладіть м'ясо в пластиковий або скляний посуд і поставте в холодильник на 3-4 години для сухого маринування.

По закінченню часу залийте м'ясо свіжим темним пивом. Необхідно, щоб пиво повністю покрило шматок.

Поставте контейнер c м'ясом в маринаді в холодильник на тривалий час. Періодично, але не дуже часто, варто перевертати буженину.

Мінімальний час маринування - 12 годин. Ідеально - до доби, тоді буженина вийде м'якою і соковитою.

У день, коли страва буде запікатися, маринад злити і м'ясо обсушити серветкою. Чим менше буде вологи на шматку - тим краще.

Якщо свинина зовсім нежирна, вірніше поверхня не містить частини свинячого жиру, варто трохи обмазати рослинним жиром.

Харчову фольгу розкладіть на столі і щільно загорніть в неї м'ясо. Завертайте в 3-4 шари, намагаючись, щоб не було наскрізних щілин.

З одного боку згортки з фольги, в яку загорнута буженина, зробіть ножем отвір. Просто проткніть, щоб витікала рідина під час готування.

Запікання буженини

Покладіть загорнуте м'ясо в розігріту до 220 градусів духовку. Перевертати свинину не обов'язково, але важливо щоб вона лежала на деко, і з неї витікала рідина.

Час готування - індивідуально. Орієнтовно, це 2-3 години. Потрібно стежити за кольором рідини і м'яса.

Після закінчення готування фольгу треба зняти і викинути. Охолодіть, після чого наріжте м'ясо пластинками поперек волокон.

Кулінар додав, що виключно смачно з гірчицею або домашнім хріном, найсвіжішим.