Кулінар поділився рецептом млинцевого торта із зеленого чаю: впорається навіть новачок

Для млинцевого торта потрібні звичайні тонкі млинці Їх приготувати нескладно - борошно, молоко, яйце. Коли готова стопка млинців, залишається тільки промазати їх кремом і десерт готовий.

В Китаї і Японії, так і в більшій частині Південно-Східної Азії, дуже популярні десерти Matcha Mille Crepe Cake - тістечко або десерт зі смаком зеленого чаю матчу (маття). При підготовці рідкого тіста для смаження млинців, в нього додають порошок зеленого чаю. Це забарвлює тісто в зелений колір і надає йому чайний аромат. Готовий десерт посипають порошком чаю, що робить його поверхню шовковистою.

Важливо, щоб млинці були м'якими і тонкими, тоді торт вийде повітряним, шари не будуть рватися при розрізанні і вживанні. Жорсткі або "гумові" млинці - зіпсована страва.

Інгредієнти для млинцевого торта:

Пшеничне борошно - 2 ст. (260 г)

Порошок зеленого чаю матча - за необхідності

Яйця - 3 шт.

Молоко - 2,5 склянки

Цукор - 4 ст. л.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Маскарпоне - 0,5 кг

Згущене молоко - 250 г

Сіль - 1-2 щіпки

Ваніль - за смаком

Покрокове приготування японського млинцевого торта

Тісто для млинців

Просіяти 2 склянки пшеничного борошна вищого сорту. Пересипати борошно у велику миску, щоб було зручно замішувати рідке тісто. Потім просіяти в борошно порошковий зелений чай - це слід зробити обов'язково, оскільки трапляються відчутно великі шматочки і чай "злежується". Перемішати виделкою борошно c чаєм. Вийде зелене борошно.

В миску випустити 3 яйця, додати 1-2 щіпки дрібної солі і 4 ст. л. цукру з "верхом". Виделкою або міксером збити яйця до однорідності і розчинення caxapa. Далі додати борошно, змішане c зеленим чаєм, і продовжувати перемішувати.

Влити в тісто молоко. При перемішуванні стане зрозуміло, чи треба додавати борошно додатково. Консистенція рідкого тіста повинна бути точно такою ж, як для звичайних тонких млинців. Коли тісто стало однорідним, влити в нього 2 ст. л. кип'яченої води і 1 ст. л. рослинної олії - це дозволить спекти більш тонкі і м'які млинці. Тісто має бути рідким і не липнути до рук і ложки.

Випікання млинців

Пекти млинці краще на середньому вогні бажано на млинцевій сковорідці. Пензликом розмазати по дну кілька крапель рослинної олії. Влити на сковороду порцію рідкого тесту - воно повинно покрити дно рівним тонким шаром.

Щоб десерт був дуже гарним, треба постаратися влити в сковорідку мінімум тіста - чим тонше млинець, тим краще. В ідеалі, млинці краще смажити тільки з одного боку, не перевертаючи. Готові млинці перекласти на пласку тарілку, щоб вони охололи.

Як приготувати крем для десерту

Змішати упаковку маскарпоне - часто продається в розфасовці 400-500 г, з 250 мл найкращого натурального згущеного молока. Додати рідку ваніль за смаком. Ретельно розтерти крем до повної однорідності. За бажання можна додати кілька крапель лимонного або апельсинового ароматизатора.

Для формування млинцевого десерту знадобиться велика плоска тарілка або підставка для торта. Викласти один зелений млинець на тарілку, злегка розрівняти його, особливо краї.

З допомогою дерев'яної чи силіконової лопатки млинець змастити підготовленим кремом. Товщина крему повинна приблизно дорівнювати товщині млинця. розподілити крем, відступаючи від краю 1-2 см.

На крем викласти наступний млинець, трохи ущільнити його руками, щоб він з'єднався c кремом. Другий млинець промазати кремом і так робити, поки не використаються всі млинці. Далі рясно посипати самий верхній млинець порошком зеленого чаю матчу.

Торт із млинців c зеленим чаєм і вершковим кремом повинен постояти на холоді. Найсмачніший він на наступний день. Млинці просочуються кремом, десерт c матчу стає м'яким і однорідним.