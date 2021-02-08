Кулінар поділився класичним рецептом "Цезаря": впорається навіть новачок!

Сергій каже, що "Цезар" сьогодні віддалився від свого оригіналу, як сучасний салат олів'є від шедевра Люсьєна Олів'є. Вперше приготував салат італійський шеф-кухар Цезар Кардіні на день Незалежності США - 4 липня 1924 року.

"Незважаючи на масові стійкі стереотипи, закуска готується без смаженої курки, анчоусів, грибів, майонезу і "російського" сиру", - говорить Джуренко. Родзинка, яка прикрашає салат Цезар - соус, приготований з практично рідкого вмісту недовго звареного курячого яйця, соку лимона, пармезану і екзотичного вустерширського соусу.

Крім того, салат "Цезарь" містить крутони. За цією гарною назвою ховається підсмажений на олії хліб.

Інгредієнти для класичного "Цезаря":

Салат "ромен" - 1 пучок

Французький багет - 0.5 шт

Оливкова олія - 3 ст. л.

Яйце - 1 шт.

Пармезан - 50 г

Вустерський соус - 4-5 крапель

Часник - 1-2 зубчики

Лимон за смаком

Перець чорний мелений, сіль.

Покрокове приготування салату

Листя заздалегідь треба покласти в холодну воду, щоб вони стали пружними і хрусткими - це важливо. Крутони для салату можна робити з пшеничного хліба, але найприємніші, ніжні і хрусткі крутони виходять з "французького багета".

Ромен витягти з води і розібрати на окремі листки. Дуже ретельно обсушити листя, щоб були відсутні навіть сліди води. Їх необхідно нарвати руками на невеликі шматки розміром як поштова марка. Грубі центральні стрижні листя в салаті не використовуються. Далі - скласти подрібнене листя в глибоку миску.

Як приготувати соус для салату "Цезар"

У невеликій каструлі довести до кипіння воду. Коли вона інтенсивно закипить, зменшити нагрів. У киплячу воду акуратно опустити свіже куряче яйце і варити його рівно 1 хв. Вийняти яйце з ложкою води і дати йому охолонути, поклавши в піалу c прохолодною водою.

Остигле яйце розбити з одного кінця і чайною ложкою витягти вміст у невелику чашку або піалу. За 60 сек відварювання, білок яйця злегка згорнеться, а жовток залишиться практично у вихідному вигляді.

Пармезан натерти на дрібну тертку. Половину натертого пармезану додати в чашку з яйцем. Посолити дрібкою солі і додати мелений чорний перець - за смаком. Натерти в чашку 1 або 2 зубчики часнику - також за смаком. Додати кілька крапель вустерського соусу. Кілька крапель - це 3-4, або 5-6, багато не треба - закуска буде смачною. Додати також 1 ст. л. оливкової олії і сік лимона (1-2 ст. л.), відтиснувши його безпосередньо в соус.

З допомогою ручного заглибного блендера подрібнити соус до абсолютно однорідного стану - грудок і відчутних частинок, крім пармезану, бути не повинно. Полити заправкою подрібнені салатні листя і легко перемішати, навіть просто переворошити, щоб соус розподілився.

Паралельно з підготовкою салатного листя і соусу необхідно обсмажити крутони. З батона або багета зрізати шкірку, а м'якоть нарізати кубиками довільного розміру. У сковорідці розігріти 2 ст. л. оливкової олії і обсмажити на ній підготовлені крутони до початку появи слідів рум'яного відтінку.

Додати крутони до салатного листя і ще раз переворошити. Крутони швидко розмокають, тому салат можна робити заздалегідь, лише безпосередньо перед подачею, щоб страва мала вигляд. В крайньому разі, варто додавати крутони вже безпосередньо поверх викладеної на тарілки закуски, і не перемішувати заздалегідь.

Викласти салат на невеликі пласкі тарілки. Якщо крутони не додавалися в салат заздалегідь, викласти їх поверх салатних листків c соусом. Посипати салат залишками пармезану. Подавати салат потрібно негайно.