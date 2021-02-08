Кулінар поділився класичним рецептом "Цезаря": впорається навіть новачок!

Український кулінар Сергій Джуренко поділився класичним рецептом салату "Цезар". Всесвітньо відому страву він пропонує приготувати в домашніх умовах оригінальним способом з простими інгредієнтами.
Рецепт Сергій виклав на своєму особистому сайті.
Сергій каже, що "Цезар" сьогодні віддалився від свого оригіналу, як сучасний салат олів'є від шедевра Люсьєна Олів'є. Вперше приготував салат італійський шеф-кухар Цезар Кардіні на день Незалежності США - 4 липня 1924 року.
"Незважаючи на масові стійкі стереотипи, закуска готується без смаженої курки, анчоусів, грибів, майонезу і "російського" сиру", - говорить Джуренко. Родзинка, яка прикрашає салат Цезар - соус, приготований з практично рідкого вмісту недовго звареного курячого яйця, соку лимона, пармезану і екзотичного вустерширського соусу.
Крім того, салат "Цезарь" містить крутони. За цією гарною назвою ховається підсмажений на олії хліб.
Листя заздалегідь треба покласти в холодну воду, щоб вони стали пружними і хрусткими - це важливо. Крутони для салату можна робити з пшеничного хліба, але найприємніші, ніжні і хрусткі крутони виходять з "французького багета".
Ромен витягти з води і розібрати на окремі листки. Дуже ретельно обсушити листя, щоб були відсутні навіть сліди води. Їх необхідно нарвати руками на невеликі шматки розміром як поштова марка. Грубі центральні стрижні листя в салаті не використовуються. Далі - скласти подрібнене листя в глибоку миску.
Як приготувати соус для салату "Цезар"
У невеликій каструлі довести до кипіння воду. Коли вона інтенсивно закипить, зменшити нагрів. У киплячу воду акуратно опустити свіже куряче яйце і варити його рівно 1 хв. Вийняти яйце з ложкою води і дати йому охолонути, поклавши в піалу c прохолодною водою.
Остигле яйце розбити з одного кінця і чайною ложкою витягти вміст у невелику чашку або піалу. За 60 сек відварювання, білок яйця злегка згорнеться, а жовток залишиться практично у вихідному вигляді.
Пармезан натерти на дрібну тертку. Половину натертого пармезану додати в чашку з яйцем. Посолити дрібкою солі і додати мелений чорний перець - за смаком. Натерти в чашку 1 або 2 зубчики часнику - також за смаком. Додати кілька крапель вустерського соусу. Кілька крапель - це 3-4, або 5-6, багато не треба - закуска буде смачною. Додати також 1 ст. л. оливкової олії і сік лимона (1-2 ст. л.), відтиснувши його безпосередньо в соус.
З допомогою ручного заглибного блендера подрібнити соус до абсолютно однорідного стану - грудок і відчутних частинок, крім пармезану, бути не повинно. Полити заправкою подрібнені салатні листя і легко перемішати, навіть просто переворошити, щоб соус розподілився.
Паралельно з підготовкою салатного листя і соусу необхідно обсмажити крутони. З батона або багета зрізати шкірку, а м'якоть нарізати кубиками довільного розміру. У сковорідці розігріти 2 ст. л. оливкової олії і обсмажити на ній підготовлені крутони до початку появи слідів рум'яного відтінку.
Додати крутони до салатного листя і ще раз переворошити. Крутони швидко розмокають, тому салат можна робити заздалегідь, лише безпосередньо перед подачею, щоб страва мала вигляд. В крайньому разі, варто додавати крутони вже безпосередньо поверх викладеної на тарілки закуски, і не перемішувати заздалегідь.
Викласти салат на невеликі пласкі тарілки. Якщо крутони не додавалися в салат заздалегідь, викласти їх поверх салатних листків c соусом. Посипати салат залишками пармезану. Подавати салат потрібно негайно.
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