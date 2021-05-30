Креативність відправиться на відпочинок: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 31 травня по 6 червня

Овен

У понеділок порада від небайдужої людини буде хорошою. З вівторка по четвер постарайтеся більше відпочивати. У четвер по максимуму попрацюйте та уникайте будь-яких контактів, є ризик серйозної сварки. У четвер і п'ятницю неймовірно пощастить, можливі приємні сюрпризи у відносинах.

Телець

На роботі уникайте конфліктів і конфронтації. З 1 по 3 червня є шанс познайомитися з людиною, яка вам дуже близька по духу – не уникайте спілкування. 4 і 5 червня проведіть в домашній обстановці, можливо відчуття втоми. Кінець тижня підходить для кардинальних змін в житті – не бійтеся, у вас все вийде.

Близнюки

Всі важливі справи заплануйте на понеділок, оскільки з вівторка Місяць почне провокувати конфлікти в робочому середовищі. Не беріть в цей період відповідальність за колег на себе. В кінці тижня зверніть увагу на своє здоров'я і настрій, вам необхідний відпочинок. Займіться своєю сім'єю і близькими.

Рак

Проявіть максимальну працьовитість з самого початку тижня. Такий підхід дозволить досягти висот у професійному плані. Найвдалішим цей період виявиться для тих, хто працює в держструктурах або займається підприємницькою діяльністю. Кар'єристам астрологи рекомендують притримати язик за зубами, щоб балакучість не зіграла погану службу. Особливо небезпечною стане п'ятниця. У неділю проведете приємно час з однодумцями.

Лев

Леву зірки обіцяють дрібні неприємності та труднощі, можливі перешкоди в справах і непорозуміння. Тим, хто перебуває у відносинах і є проблеми, доведеться особливо складно – можливі розриви. Така ситуація триватиме до п'ятниці, а потім все почне налагоджуватися. Не займайтеся самобичуванням, постарайтеся відволіктися. На вихідних все налагодиться само собою - відпочиньте на природі або в колі рідних.

Діва

У першій половині тижня можливий негатив, і це може привести до проблем у відносинах. Слідкуйте за тим, що ви говорите, будьте обережні в ситуаціях з партнерами по бізнесу. Уважно поставтеся до свого здоров'я і будьте гранично обережні за кермом. До суботи напружена ситуація піде на спад, а в неділю все повністю прийде в норму.

Терези

Останній день весни варто присвятити особистим взаєминам. Не бійтеся стати ініціатором побачення. До 3 червня на життя Терезів впливатимуть зірки, які приготували багато рутинної роботи. Далі очікується два дні проблем і сварок – тримайтеся осторонь від конфліктів.

Скорпіон

У понеділок варто бути лояльніше до партнера тим, хто недавно знаходиться у відносинах. Не скандальте і не сваріться, є ризик розставання. Сімейним представникам також варто проявити стриманість. На початку червня та до четверга удача буде на боці самотніх Скорпіонів. В кінці тижня зверніть увагу на самопочуття і загальний емоційний стан – можуть бути сварки, травми, проблеми зі здоров'ям, які тягнуться давно.

Стрілець

Всі ділові переговори та зустрічі заплануйте на понеділок – очікується пік активності. У грошовій сфері теж все буде вдало - допоможуть нові зв'язки й цікавий підробіток. Потім можливі проблеми на особистому фронті – є великий ризик сильно посваритися, тримайте себе в руках. В кінці тижня варто запланувати побачення, це допоможе помиритися і поліпшити взаємини.

Козоріг

До п'ятниці Козерогам буде везти по всіх фронтах. Ви встигнете переробити масу важливих справ, укласти хороші контракти й успішно провести переговори. У п'ятницю відмовтеся від побачень, навіть якщо вони здаються перспективними – розчарування буде більше, ніж радості. 4-го червня Місяць спровокує занепад настрою. Пощастить в кінці тижня самотнім, є ймовірність в 85% зустріти свою половинку.

Водолій

Перші три дні тижня очікується везіння в кар'єрі та фінансовій сфері життя. Постарайтеся більше спілкуватися. В кінці тижня зверніть увагу на найскладніші завдання. В особистому житті постарайтеся або не призначати романтичні зустрічі на неділю – є великий ризик посваритися.

Риб

Весь тиждень виявиться просто подарунком долі та зірок. На роботі зможете показати себе і проявити свої здібності. З вівторка зірки допомагатимуть у будь-яких починаннях. У п'ятницю і суботу чекайте хороших змін. Можлива пропозиція, яка поліпшить фінансове становище. У неділю постарайтеся відпочити на природі або з друзями.