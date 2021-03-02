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Космічні шанси на успіх: астрологи назвали головних везунчиків березня по знаку Зодіаку

Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на березень 2021 року говорить про те, що перший місяць весни принесе багато позитивних змін у життя всіх представників зодіакального сузір'я. На перший план у багатьох вийде романтична та любовна сфера, а у фінансах варто чекати приємних сюрпризів та стрімкий розвиток.

Астролог Василина Володіна склала свій гороскоп на березень і назвала найбільших щасливчиків по знаку Зодіаку. Про це пише SlovoFraza.

Телець

Тельцям зірки пророкують неймовірну удачу в коханні та успіх у фінансовій сфері. Березень стане ідеальним часом для навчання чомусь новому, для знайомства і доленосних зустрічей. Найважливіше в цьому місяці – пам'ятати, що немає нічого неможливого. Березень принесе натхнення, а ось Марс трохи сповільнить представників цього знаку і потрібно буде робити зусилля над собою, щоб рухатися і працювати.

Рак

На початку весни Раки зможуть змінити своє життя на краще і досягти дуже високих результатів у роботі, в коханні та в бізнесі. Всесвіт буде на стороні Раків і допоможе розкрити їм в собі все саме хороше, потрібне і важливе – це дасть можливість стати кращою версією себе. Зміни будуть дуже помітні зі сторони й це принесе Ракам повагу, любов і запаморочливий успіх.

Козеріг

Тисніть на газ, Козероги, ви дуже близькі до свого успіху. Категорично заборонено кидати розпочате. Зірки дадуть в березні таке потужне енергетичне підживлення, що всі завдання будуть здаватися легкими. Можливі й невдачі, але не варто їх сприймати, як щось погане. Вони необхідні для набуття сили та мудрості. Девіз місяця – будьте відкриті, і ви зможете завоювати увагу будь-якої людини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обіцяє найближчий тиждень всім знакам Зодіаку по Таро.

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