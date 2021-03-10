Королівська сім'я відповіла на резонансне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі: офіційна заява

У відповідь від імені королеви Єлизавети II герцогам Сассекським, які нещодавно остаточно були позбавлені всіх королівських привілеїв, до них звертаються просто по іменах, без згадок про титули.

У заяві наголошується, що озвучені в інтерв'ю претензії засмутили всю королівську сім'ю, а деякі теми, зокрема, щодо звинувачень у расизмі, будуть ретельно вивчені.

"Вся сім'я засмучена, коли дізналася, наскільки важкими були останні кілька років для Гаррі та Меган.

Підняті питання, особливо питання расизму, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, вони сприймаються дуже серйозно і будуть розглядатися сім'єю в приватному порядку", - йдеться у відповіді.

Також зазначається, що принц Гаррі з дружиною Маркл і їх сином Арчі, якому скоро виповниться два рочки, "завжди будуть гаряче любимими членами сім'ї".

У Букінгемському палаці зробили офіційну заяву після гучного інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл (фото: скрін pbs.twimg.com)

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що королева Єлизавета II була шокована резонансним інтерв'ю Маркл і Гаррі, в якому вони звинуватили одного члена королівської сім'ї в расизмі через те, що він запитав, наскільки буде чорним їхня дитина. Вони також заявили, що їх вигнали з Великої Британії почасти через расизм. Принц Гаррі також розповів про напружені стосунки зі своїм батьком і заявив, що не отримує жодного фінансування від королівської сім'ї. А Меган звинуватила членів королівської родини у змові, що Арчі ніколи не отримає титул або належну безпеку.