Кінець місяця принесе несподівані повороти: жіночий гороскоп з 26 липня по 1 серпня

Овен

Присвятіть цей тиждень розв'язанню старих проблем, розв'язування тих вузлів, які вже дано вам не дають спокою. Для того, щоб встигнути зробити всі справи вчасно, потрібно скласти ретельний план дій і строго його дотримуватися. Пройдіться по всіх своїх засіках - прийшов час позбавлятися від мотлоху, як фізичного, так і ментального. Без жалю викидайте зі свого життя все, що несе в собі негативну енергетику.

Телець

У вас найближчими днями вийде налагодити взаємини з рідними. Прислухайтеся до прохань близьких, шукайте компромісні рішення. Кінець липня не підходить для спонтанної витрати грошей, постарайтеся заощадити на щось дійсно потрібне. Енергетика цього тижня відмінно підходить для нових знайомств - уважно вивчайте поведінку людини до того, як вирішите пустити її у своє життя, є ризик потрапити на негативні особистості.

Близнюки

На цьому тижні чекайте приємні новини, але будьте готові до того, що з ними прийде і сильна втома. Розподіліть свої сили та заповнюйте енергію, оскільки енергетика зірок і планет буде вас весь час підштовхувати до дій. Справитися зі стресом допоможуть фізичні навантаження і спілкування в теплому колі друзів. Також важливою буде підтримка ваших членів сім'ї - вони допоможуть повернути гарний настрій.

Рак

Успіх на цьому тижні прийде в діловому середовищі й з'явиться можливість збільшити фінансовий потік. Для цього потрібно буде виконати головну умову - позбутися від негативної енергетики з боку. Не розповідайте про свої плани - вам сильно заздрять. Справитися з труднощами буде легше завдяки підтримці з боку сім'ї та друзів – ви можете довірити їм свої біди. А ось залучити позитивні зміни вам допоможе настрій на успіх.

Лев

Останній тиждень липня принесе позитивні зміни, оскільки енергетика зірок і планет буде просто штовхати вас на внутрішні перетворення і зовнішні. Астрологи рекомендують ризикнути зі зміною іміджу, отримати нові знання, відмовитися від поганих звичок, переосмислити своє життя і відкрити двері у своє майбутнє, де немає місця для втрат і розчарувань.

Діва

Дівам на цьому тижні знадобиться гарний настрій, бо належить вирішити багато складних завдань по шляху до світлого майбутнього. Тиждень стане сприятливим для отримання нових навичок, розвитку талантів. Налаштуйтеся на успіх і не дозволяйте дрібним неприємностям псувати ваш гарний настрій. Закінчити липень зовсім без помилок не вийде, але потрібно дотримуватися обережності та не поспішати у своїх рішеннях.

Терези

В кінці липня варто подбати про свій фізичний стан - почніть оздоровлювати свій організм, придбайте корисні звички, зміцнюйте імунітет. Перегляньте свій раціон харчування, виділіть час для зарядки або пробіжки – все це допоможе вам підтягнути здоров'я і перетворитися в кращу сторону. У вас з'являться сили не тільки для залучення успіху у своє життя, але і можливість зберегти здоров'я і красу.

Скорпіон

Вашим вірним другом на цьому тижні стане інтуїція. Не ігноруйте те, що вам підказує внутрішній голос – він допоможе знайти потрібний шлях і вчасно відмовитися від ідеї, яка заведе в глухий кут. Завдяки інтуїції ви зможете досягти успіху в діловому середовищі, у відносинах. Рішення найскладніших завдань обійдеться без праці, якщо ви налаштуєтеся на позитив і не дозволите нікому втручатися у свої плани.

Стрілець

У вас настає період, коли поодинока робота принесе вам більше толку, ніж гра в команді. Сфокусуйтеся на розв'язанні важливих питань і не відкладайте рішення до нових віників. Сил вам буде потрібно багато, а значить і заповнювати їх потрібно буде регулярно. Для того, щоб виконати якісно і швидко свою роботу – потрібно правильно на неї налаштуватися. Позитивне мислення допоможе знайти вихід з важкої ситуації.

Козоріг

Залучити позитив у власне життя вам допоможе відповідний настрій. Енергетика зірок і планет буде нестабільною на цьому тижні, можуть з'явитися смуток і апатія, але піддаватися їм не варто – боріться. Поділіться своїми страхами з близькими – це допоможе ці страхи побороти корисна буде і фізична активність, вона знизить рівень стресу і тривогу.

Водолій

Остерігайтеся недоброзичливців на цьому тижні, вони можуть нашкодити щастю і спокою. Постарайтеся не ділитися своїми планами та не хвалитися везінням. Це допоможе вберегтися від токсичних особистостей і дасть шанс втілити в життя свої мрії. Планети та зірки будуть допомагати тим, хто налаштований рішуче поміняти своє життя в кращу сторону.

Риби

Завершити липень на позитиві вам допоможе вміння не брати близько до серця чужі проблеми. Тиждень стане вдалим для нових досягнень, але варто зосередитися на своїх справах і присвячувати у свої плани якомога менше людей. В кінці цього місяця ваша внутрішня гармонія буде дуже важлива, прислухайтеся до себе і своїх бажаннями, йдіть шляхом творення, а не руйнування, слухайте свій розум.