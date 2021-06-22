Кирилів день 22 червня: що суворо заборонено робити, всі прикмети і іменинники

22 червня 2021 року в православному календарі вшановують пам'ять святителя Кирила Олександрійського, автора багатьох богословських праць. У народі свято називають днем Кирила Сонцеворота, адже він пов'язаний з початком астрономічного літа.
Що заборонено робити в Кирилів день, як його провести, важливі традиції, обряди і хто іменинник 22 червня - читайте нижче в нашому матеріалі.
У народі вірили, що в цей день Сонце віддає землі всю свою силу. З цього дня починається справжнє літо.
Вважалося, що особливу цілющу властивість на Кирила набувала суниця. Ягоди, листя, квітки і коріння рослини мали загальнозміцнюючу для організму дію. З суниці готували, чаї, настоянки і навіть мазі.
Щоб привернути удачу, слід носити сонячний одяг, бути в гарному настрої, мислити позитивно і загадувати бажання.
Прийнято було випускати дітей бігати по траві босоніж для міцного здоров'я на цілий рік. День можна провести на природі, оскільки земля має особливу енергетику на Кирила.
22 червня можна позбутися поганих звичок, негативу, спланувати своє майбутнє і загадати бажання.
День ангела (іменини) 22 червня святкують: Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.
Раніше ми писали про важливі традиції самого містичного свята Івана Купала, що не можна робити в цей день, прикмети і звичаї.