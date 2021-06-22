Кирилів день 22 червня: що суворо заборонено робити, всі прикмети і іменинники

Важливі традиції та звичаї свята

У народі вірили, що в цей день Сонце віддає землі всю свою силу. З цього дня починається справжнє літо.

Вважалося, що особливу цілющу властивість на Кирила набувала суниця. Ягоди, листя, квітки і коріння рослини мали загальнозміцнюючу для організму дію. З суниці готували, чаї, настоянки і навіть мазі.

Щоб привернути удачу, слід носити сонячний одяг, бути в гарному настрої, мислити позитивно і загадувати бажання.

Прийнято було випускати дітей бігати по траві босоніж для міцного здоров'я на цілий рік. День можна провести на природі, оскільки земля має особливу енергетику на Кирила.

22 червня можна позбутися поганих звичок, негативу, спланувати своє майбутнє і загадати бажання.

Прикмети на Кирила Сонцеворота

Якщо стрижі і ластівки низько літають - до дощу.

Якщо весь день йде дощ - буде багато грибів.

Грім вранці на Кирила віщував тривалу негоду.

Сон з 21 на 22 червня - порожній, тому і переживати не варто.

Якщо людина народилася 22 червня, то вона буде сором'язливою, чутливою, привабливою, з художнім смаком.

Що категорично не можна робити в цей день

Сваритися і лаятися, давати обіцянки іншим людям - виконати їх не вийде.

Працювати з рослинами - посадки і пересадки врожаю не дадуть.

Займатися важкою фізичною працею.

Вбивати комарів після обіду - згідно з повір'ями, їх стане ще більше.

Розпалювати багаття біля будинку - вони чреваті пожежами.

День ангела (іменини) 22 червня святкують: Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.