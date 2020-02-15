Кейт Міддлтон зворушила спогадами про щасливе дитинство з бабусею під час рідкісного інтерв'ю

Кейт Міддлтон відверто розповіла про материнство у своєму першому за багато років інтерв'ю в спеціальному подкасті "Щаслива мама-щаслива дитина" (Happy Mum, Happy Baby). Вихід в ефір герцогині Кембриджської у британських ЗМІ вже назвали "безпрецедентним". Як відомо, члени монаршої сім'ї рідко зустрічаються з журналістами, дають інтерв'ю і вже тим більше виходять в прямі ефіри. Королівський двір завжди переживає, як би хто не наговорив чогось зайвого. Однак для Кейт Міддлтон зробили винятком. Як відомо, у 2020 році дружина принца Вільяма цілком вирішила присвятити себе програмі "5 Big Questions", спрямованої на допомогу і розвиток дітей Великобританії.

З такої нагоди герцогиня Кембриджська зважилася на перше за багато років інтерв'ю, в якому розповіла про материнство і згадала про своє дитинство. Нагадаємо, що Кетрін і Вільям виховують трьох дітей - 6-річний принц Джордж, 4-річна принцеса Шарлотта і однорічний принц Луї. Днями стало відомо, що герцоги Кембриджські підуть в невелику відпустку, щоб провести час з дітьми.

Співведучою герцогині виступила Джованна Флетчер, ведуча подкасту Happy Mum, Happy Baby.

Коли Міддлтон попросили розповісти, які пам'ятні моменти зі свого дитинства вона сподівається передати своїм власним дітям, Кейт згадала про бабусю:

“Одним із них є якість відносин, - зазначає герцогиня Кетрін. - Це ті моменти, які ви проводите з людьми, які вас оточують. Я пам'ятаю зі свого дитинства. У мене була дивна бабуся, яка присвятила намбагато часу, грала з нами, займалася декоративно-прикладним мистецтвом і ходила з нами у теплицю. Вона займалася садівництвом і готуванням разом з нами. Тому я намагаюся використовувати той досвід, який вона дала нам в свій час. І застосувати його в процесі виховання своїх дітей".

Зазначимо, що у Кейт Міддлтон є молодша сестра Піппа і молодший брат Джеймс.

Далі Кетрін зазначила: “Важливе також навколишнє середовище, в якому ви проводите час: щасливий дім, безпечна обстановка. Проте, діти багато часу проводять на вулиці, і це те, чим я дійсно захоплююся зараз. І це дуже важливо! Впевнена, що це так здорово для фізичного і психічного здоров'я дитини, це формує фундамент його майбутнього життя і поведінки".

Подкаст з Кейт Міддлтон

Також мама трьох дітей підкреслила, що дітям важливо подавати приклад здорових відносин - без взаємного примусу: “Здорово, коли діти бачать дійсно якісні стосунки батьків. Без усього цього "Я ПОВИННА готувати" або "Я ПОВИНЕН зробити ось це". Насправді, так просто вибудувати такі відносини".

Що стосується опитування "5 Big Questions", яке є кульмінацією восьмирічних досліджень Кейт на тему виховання дітей, вона сказала, що його реалізація займе чимало часу. Слід розраховувати на результат через"зміну поколінь".

Кейт описала: "Це займе багато часу - я кажу про зміну поколінь - але, сподіваюся, це перший маленький крок: почати розмову про важливість розвитку в ранньому дитинстві".