Календар на березень: названо найбільш вдалі та небезпечні дні

Цикл Місяця має великий вплив на Землю і всі живі організми. У залежності від фази Місяця у людини може змінюватися самопочуття і настрій. В деякі дні людина відчуває слабкість, швидко стомлюється і стає пасивною. А в деякі дні навпаки – стає активною і сильною.

Астрологи назвали найбільш вдалі дні в березні і попередили про дати, які будуть найбільш небезпечними у перший місяць весни. Про це пише Radiotrek.

Найбільш вдалі дні у березні:

3 березня

8 березня

18 березня

24 березня

Нейтральні, але вдалі дні у березні:

16 мата

18-19 березня

22 березня

З 25 по 27 березня

28 березня

Найбільш невдалі дні у березні:

6 березня

13 березня

21 березня

Складні та небезпечні дні в березні:

4 березня

9 березня

12 березня

29 березня

30-31 березня

Як відзначають астрологи, з 4 березня Марс перейде в знак Близнюків і це істотно змінить поведінку людей. Розміреність і спокій зміниться енергійністю і бажанням встигнути все і відразу. Може зрости бажання у спілкуванні, але якість цього спілкування може постраждати.

Середина березня буде романтичною та відчуття нереальності того, що відбувається почне переслідувати багатьох людей.

З 13 березня настане молодий місяць у знаку Риби, і він буде дуже таємничим і містичним. Потрібно буде підтягнути хвости та почати робити те, про що ви мріяли весь останній рік.

З 16 березня Меркурій увійде в знак Риби й це відіб'ється на креативності та новаторстві. З'явиться бажання вивчати, відкривати таланти та думати про високі матерії.

А кінець березня принесе Венеру в Овні, а це значить, що почуття стануть яскравішими. У людей почне проявлятися любов і сексуальність, а енергія життя заграє новими фарбами. Можливі імпульсивність і деяка агресивність у поведінці.