Відомий український шоумен потрапив в аварію у Києві через ожеледицю

У четвер, 28 січня, український шоумен Юлік втратив керування на своєму авто і врізався в припарковану машину, яка знаходилася на проїжджій частині. На щастя, він не постраждав, оскільки інцидент стався на маленькій швидкості.

За словами PR-менеджера шоумена Ростислава Пелеха, Юлік виїжджав з закритого повороту, а поверхня дороги була слизькою і не посипаною комунальниками.

Юлік потрапив у ДТП в Києві (фото: instagram.com/julikofficial)

Шоумен відбувся легким переляком і пошкодженим бампером. У себе в Instagram-stories він зазначив, що поліція приїхала на місце ДТП через 10 хвилин.

Юлік потрапив у ДТП в Києві (фото: instagram.com/julikofficial)

Також після інциденту комунальники почали посипати дорогу.

Зазначимо, що Юлік - співак, телеведучий музичного хіт-параду "One Muz", радіоведучий проєкту "JLK party" на Армія FM, саундпродюсер і композитор. Раніше він був учасником колективу DZIDZIO.

Шоумен також займається DJ-інгом, створює авторські треки, а також співпрацює з українськими артистами.

Нагадаємо, відомий хореограф і постійний учасник "Танців з зірками" Дмитро Дікусар розповів, як потрапив у ДТП в Києві і після цього йому довелося з'ясовувати стосунки. Винуватиця аварії не визнавала свою провину.

Раніше в аварію потрапила переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова. Вона показала фото позашляховика, в який в'їхали ззаду.