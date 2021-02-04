Відома українська блогер показала, як виглядала до пластики

Популярна українська блогер Марина Манюненко показала, як виглядала до пластики. Дівчина зізналася, що збільшила губи і зробила корекцію підборіддя.

Фото "до і після" Манюненко опублікувала Instagram-stories. На знімку у неї ще довге волосся із чубчиком.

"Щоб ви не забували, яка я була без губ і підборіддя", - написала блогер.

Зазначимо, що Марина Манюненко родом з Кременчука. На її сторінку в Instagram підписані 1,4 млн осіб. Дівчина ділиться порадами про материнство, стосунки з чоловіком, а також про подорожі. Також вона публікує пікантні фото.

Марина Манюненко (фото: instagram.com/marina__ricci)

Нагадаємо, Марина Манюненко розповіла, які ціни та умови на Мальдівах. За її словами, переліт з Києва до столиці Мальдів - Мале займає приблизно 9,5 години. Після цього ще близько 45 хвилин на гідролітаку необхідно добиратися до вибраного острова.

Марина Манюненко (фото: instagram.com/marina__ricci)

Вона зізналася, що ціна відпочинку далека від демократичної. Путівка на двох обійшлася приблизно у 230 тисяч гривень. Але це ще найбільша вартість. За ці гроші у них був all inclusive на їжу, напої та алкоголь.

Дівчина не рекомендує летіти на курорт з дітьми, оскільки, це більш романтичний відпочинок, який підходить парам.

Раніше відома українська співачка Слава Камінська показала, як виглядала до пластики.