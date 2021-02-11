Дивовижна паста з фетою та томатами чері: легкий рецепт від Ектора Хіменеса Браво

Відомий шеф-кухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво розповів свій легкий рецепт приготування пасти з фетою і помідорами чері. Цей легкий і ситний обід можна швидко приготувати вдома.

Суддя проекту "МастерШеф" і "МастерШеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво опублікував оригінальний рецепт пасти на своїй сторінці в Instagram .

Склад:

600 грамів томатів чері

100 мл оливкової олії

300 грамів фети

250 грамів пасти (Челентані)

2 зубчики часнику

базилік

сіль, перець

Спосіб приготування:

Томати для пасти помийте і покладіть у форму для запікання. Додайте сіль, перець, оливкову олію і перемішайте. В середину викладіть фету.

Розігрійте духовку до 180 градусів, поставте форму в духовку на 40 хвилин.

У каструлі з окропом відваріть пасту.

Часник почистьте, базилік помийте, подрібніть ножем.

Витягніть форму з томатами та сиром. Перемішайте, додайте туди базилік, часник, відварені макарони та ще раз перемішайте. Поставте в духовку ще на кілька хвилин.

Подавайте блюдо гарячим, укладайте на тарілку. Прикрасьте листям базиліка.

За словами кулінара, цей рецепт розлетівся по світу всього за кілька днів.