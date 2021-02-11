ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дивовижна паста з фетою та томатами чері: легкий рецепт від Ектора Хіменеса Браво

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 14:45
Дивовижна паста з фетою та томатами чері: легкий рецепт від Ектора Хіменеса Браво Рецепт пасти з фетою і чері від Ектора Хіменес-Браво (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Відомий шеф-кухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво розповів свій легкий рецепт приготування пасти з фетою і помідорами чері. Цей легкий і ситний обід можна швидко приготувати вдома.

Суддя проекту "МастерШеф" і "МастерШеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво опублікував оригінальний рецепт пасти на своїй сторінці в Instagram.

Склад:

  • 600 грамів томатів чері
  • 100 мл оливкової олії
  • 300 грамів фети
  • 250 грамів пасти (Челентані)
  • 2 зубчики часнику
  • базилік
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

Томати для пасти помийте і покладіть у форму для запікання. Додайте сіль, перець, оливкову олію і перемішайте. В середину викладіть фету.

Розігрійте духовку до 180 градусів, поставте форму в духовку на 40 хвилин.

У каструлі з окропом відваріть пасту.

Часник почистьте, базилік помийте, подрібніть ножем.

Витягніть форму з томатами та сиром. Перемішайте, додайте туди базилік, часник, відварені макарони та ще раз перемішайте. Поставте в духовку ще на кілька хвилин.

Подавайте блюдо гарячим, укладайте на тарілку. Прикрасьте листям базиліка.

За словами кулінара, цей рецепт розлетівся по світу всього за кілька днів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий кулінар поділився рецептом млинців з секретним інгредієнтом.

А також розповідали про те, що кулінари дали рецепт приготування справжнього хумусу в домашніх умовах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя еда рецепт рецепти
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Лікар назвав можливу дату третьої хвилі COVID-19
Лікар назвав можливу дату третьої хвилі COVID-19