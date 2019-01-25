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Instagram-яйце не тільки тріскається, але приймає душ і милується собою в дзеркалі (фото)

Lite » Стиль життя 25.01.2019 - 14:22
Instagram-яйце не тільки тріскається, але приймає душ і милується собою в дзеркалі (фото)
Яйце-рекордсмен world_record_egg (фото: instagram.com/world_record_egg)

Схоже, у незвичайного Instagram-блогера є своє активне "життя"

Яйцо-рекордсмен world_record_egg продовжує приємно дивувати новими забавними фото своїх шанувальників (а це вже 9 млн підписників на Instagram-сторінці).

Так, в сторіз незвичайної "інтернет-зірки" з'явилися фото, на яких яйце в пінці забавно "приймає душ", після чого – чисте і охайне – "розглядає себе в дзеркалі.

Далі яйце-рекордсмен "відпочиває" на рожевому дивані.

Инстаграмное яйце

Instagram яйце

Яйце-рекордсмен

Instagram-яйце не тільки тріскається (фото: instagram.com/world_record_egg)

Зазначимо, що на початку січня інтернет-простір "підірвала" незвичайна новина – у мережі з'явилася Instagram-сторінка абсолютно звичайного курячого яйця. Перше його фото на сьогоднішній день зібрало вже понад 51 млн лайків і близько 3 млн коментарів.

Пізніше стали з'являтися фото "оновленого" яйця. На цей раз воно стало поступово тріскатися. Тоді підписники стали один за одним писати, коли ж на світ з'явитися курча. Однак, деякі припускають, що творці аккаунта можуть незвично здивувати своїх шанувальників.

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Новини України Instagramяйцарекорд
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