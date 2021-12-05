Марс і Юпітер перейшли в особливе положення: кому цей час принесе удачу, а кому - проблеми

Астролог попередила про квадратуру Марса і Юпітера, подію, яка почалася 1 грудня і триватиме до 22-го числа. В цей час не слід йти на необдумані ризики, як в бізнесі, фінансах, так і в особистих стосунках, так як це може призвести до втрат, збитків і розчарувань.

Що чекати від цієї події, розповіла Lite знаменитий астролог Аріна Артуровна.

"Нестримні бажання, походження яких не піддається здоровому глузду. Краще не брати на себе непосильну ношу, а також те, з чим ви не зможете впоратися. Ризик тут невиправданий, так як втрати можуть бути незворотними", - говорить астролог.

Що нас чекає в діловій сфері?

За словами астролога, тут небезпечні нічим не виправдані амбіції, великий рівень зарозумілості, необґрунтованого честолюбства. Все це може провокувати неправильний хід думок і дій.

У підсумку ймовірні великі фінансові втрати, розрив вигідних контрактів, непоправні збитки. Також вельми великий ризик крадіжок і пограбувань. Варто також побоюватися шахрайських дій, спекуляцій.

Експерт стверджує, що все це торкнеться політичної ситуації як в Україні, так і за межами країни.

Зі здоров'ям можуть бути проблеми

В цей час можливі прояви зовнішньої напруженості, роздратованості, неврівноваженості.

"Організм буде демонструвати зміни, джерело яких - психосоматика. Є також велика ймовірність загострення хронічних хвороб. Особливо актуальними будуть проблеми з печінкою і шлунково-кишковим трактом", - говорить Аріна Артуровна.

Що буде з особистою сферою?

Великий вплив Марса буде спостерігатися в діях, пов'язаних з юридичною стороною сімейного та побутового життя. Найчастіше це стосується розлучень, подачі позовів на розділ майна та інше.

"Є великий ризик непередбачених витрат з сімейного бюджету. Особливо під час ретроградної Венери - після 19 грудня", - резюмувала експерт.