Ідеальна пара: Кейт Міддлтон і принц Вільям показали кулінарний майстер-клас до Різдва

Кейт Міддлтон і принц Вільям вже готуються до зустрічі різдва 25 грудня. Одна з найбільш обговорюваних в світі пар приготувала традиційні в Британії різдвяні ласощі — рулет-безе. При цьому приготування відбулося в рамках популярного кулінарного шоу в одному з випусків передачі телевізійного шеф-кухаря і кондитера 84-річної Мері Беррі.

Як зазначає прес-служба королівського палацу, запис програми присвятили всім жителям Британії, які змушені будуть працювати у святкові дні. Саме для таких людей Мері Беррі приготувала різдвяну вечерю в компанії герцогині і герцога Кембриджських.

По-справжньому королівський випуск шоу отримав назву "A Berry Royal Christmas". Телеглядачі і шанувальники програми побачать його тільки 16 грудня на телеканалі BBC One. Вже відомо точний час - в 20:30 за лондонським часом.

До речі, герцогиня Кетрін і принц Вільям приготували традиційний різдвяний десерт - рулет-безе. А ось гостями зйомок передачі, які і спробували кулінарні шедеври королівської пари, стали медсестри, працівники екстрених служб, співробітники підрозділу матері і дитини та військовослужбовці Великобританії.

Як завжди, увага модних ЗМІ була прикута до образу Кейт Міддлтон. Для зйомок різдвяного випуску герцогиня вибрала вишукане плаття від Alessandra Rich. При цьому у різдвяних відтінках червоного і білого. Плаття з довгими рукавами, декороване також коміром-бантиком, що надає образу додаткової елегантності.

Зазначимо також, що раніше 84-річна Беррі вже супроводжувала Кейт Міддлтон на кількох "кулінарних" заходах. Приміром, вони прикрашали капкейки на відкритті нового саду для дітей ("Назад до природи") в графстві Суррей. Справа в тому, що Мері Беррі - справжня телезірка Великобританії, автор куховарських книг і блогер. Також вона була суддею популярного британського шоу The Great British Bake Off. Тут учасники змагаються за звання кращого пекаря.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон блищала в напівпрозорій розкішній сукні Alexander McQueen на благодійному шоу Royal Variety Performance в Лондоні.