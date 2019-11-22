ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стильна господиня: Кейт Міддлтон в улюбленій сукні зустріла гостей в Кенсингтонському палаці

Lite » Мода 22.11.2019 - 10:38
Стильна господиня: Кейт Міддлтон в улюбленій сукні зустріла гостей в Кенсингтонському палаці
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги Кембриджські зустрілися з фіналістами премії Tusk Conservation Awards

Кейт Міддлтон і принц Вільям напередодні, 21-го листопада, повинні були відправитися на церемонію нагородження престижної премії Tusk Conservation Awards. Але за кілька годин до події стало відомо, що герцогиня не відвідає захід через здоров'я дітей. Тим не менш, Кейт по-своєму зазначила фіналістів, прийнявши їх у Кенсингтонському палаці. Виглядала вона просто чудово!

Стильна господиня: Кейт Міддлтон в улюбленій сукні зустріла гостей в Кенсингтонському палаціКейт і принц Вільям з гостями (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

«Сьогодні молоді люди в усьому світі б'ють тервогу голосніше і наполегливіше, ніж будь-коли раніше. Молоде покоління прекрасно розуміє, що ми не можемо просто продовжувати в тому ж дусі. Ми повинні рухатися швидше та ефективніше, щоб знайти способи збалансувати наші вимоги на цій планеті з природою, з якою ми її поділяємо. Раніше сьогодні ми з Кетрін провели деякий час з номінантами і фіналістами #TuskAwards. Їх хоробрість, цілеспрямованість і відданість справі збереження Африки неймовірно глибокі. Карлос, Томас, Гледіс, Дженерія, Бенсон і їх колеги дійсно надихають і дають нам надію на те, що зміни можливі», – написав на сторінці Instagram принц Вільям.

Стильна господиня: Кейт Міддлтон в улюбленій сукні зустріла гостей в Кенсингтонському палаціСтильна господиня: Кейт Міддлтон в улюбленій сукні зустріла гостей в Кенсингтонському палаціСтильна господиня: Кейт Міддлтон в улюбленій сукні зустріла гостей в Кенсингтонському палаці

Подружжя зустрілися з фіналістами конкурсу (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для зустрічі почесних гостей Кейт приміряла вбрання одного зі своїх улюблених відтінків – болотного. Сукня Beulah London, яку герцогиня вже одягала при виході у світ, підкреслила струнке тіло знаменитої ікони стилю та її жіночність. Приталена, з широким поясом, довгими рукавами-ліхтариками і пишною спідницею, вона виглядала просто і без зайвої химерності, при цьому досить урочисто. Доповнили її човники на невисокому каблуці, а також дрібні сережки. Зачіску Кейт зробили об'ємну, а макіяж – мінімалістичний, з акуратними стрілками і свіжим рум'янцем.

Стильна господиня: Кейт Міддлтон в улюбленій сукні зустріла гостей в Кенсингтонському палаціСтильна господиня: Кейт Міддлтон в улюбленій сукні зустріла гостей в Кенсингтонському палаціКейт для зустрічі обрала улюблене плаття (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Принц був одягнений у класичний костюм. Подружжя поспілкувалося з фіналістами конкурсу за чашкою чаю і обговорило їх діяльність. Виглядали обидва веселими і щасливими. Так що напевно причина, через яку Кейт відмовилася їхати на церемонію, не надто серйозна.

Кейт Міддлтон позбулася "правої руки": у герцогині виникли неприємності У вузьких брюках і картатому блейзері: Кейт Міддлтон блищить в Лондоні в ефектному діловому вбранні
Новини України Кейт Міддлтон
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся