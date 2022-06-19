Найгірші чоловіки-коханці за знаком Зодіаку: в ліжку думають тільки про себе

Гороскоп за знаками Зодіаку може багато чого розповісти про кожного з нас лише за датою народження. В тому числі і про те, хто з чоловіків є поганим коханцем, адже в ліжку думає тільки про себе.
Хто з чоловіків за гороскопом найневміліший в справах інтиму - читайте нижче в нашому матеріалі
Астрологи вважають, що Раки - прекрасні батьки та сім'янини, а от коханці з них ніякі. Хоча вони самі так не думають. Часто такі чоловіки хочуть ласк і оргазму, а натомість нічого не дають. Адже думають вони лише про себе під час інтиму. Частенько чоловіки-Раки взагалі уникають близькості, вважаючи секс чимось другорядним.
Чоловіки-Близнюки безперечно чарівні харизматичні хлопці. Вони легко можуть запаморочити голову жінці, але коли доходить до ліжка, тут жінку чекає "сюрприз". Вони вважають, що вже домоглися свого і не виявляють жодної майстерності, як коханці. Секс з ними нудний і рутинний.
Леви дуже егоїстичні й самозакохані у всьому. І секс не виняток. Такому чоловікові важливо отримати задоволення в ліжку за всяку ціну. А те, що поруч ще хтось є - йому це просто нецікаво. Іноді у нього спалахує "альтруїзм" і тоді він влаштовує партнерці фантастичну ніч. Але це буває дуже рідко, і робить він це знову ж, аби довести собі, що він "бог сексу".
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