Найгірші чоловіки-коханці за знаком Зодіаку: в ліжку думають тільки про себе

Гороскоп за знаками Зодіаку може багато чого розповісти про кожного з нас лише за датою народження. В тому числі і про те, хто з чоловіків є поганим коханцем, адже в ліжку думає тільки про себе.

Рак

Астрологи вважають, що Раки - прекрасні батьки та сім'янини, а от коханці з них ніякі. Хоча вони самі так не думають. Часто такі чоловіки хочуть ласк і оргазму, а натомість нічого не дають. Адже думають вони лише про себе під час інтиму. Частенько чоловіки-Раки взагалі уникають близькості, вважаючи секс чимось другорядним.

Близнюки

Чоловіки-Близнюки безперечно чарівні харизматичні хлопці. Вони легко можуть запаморочити голову жінці, але коли доходить до ліжка, тут жінку чекає "сюрприз". Вони вважають, що вже домоглися свого і не виявляють жодної майстерності, як коханці. Секс з ними нудний і рутинний.

Лев

Леви дуже егоїстичні й самозакохані у всьому. І секс не виняток. Такому чоловікові важливо отримати задоволення в ліжку за всяку ціну. А те, що поруч ще хтось є - йому це просто нецікаво. Іноді у нього спалахує "альтруїзм" і тоді він влаштовує партнерці фантастичну ніч. Але це буває дуже рідко, і робить він це знову ж, аби довести собі, що він "бог сексу".