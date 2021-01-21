Наталю Могилевську, яка худне, викрили: а як же "відерце олів'є"?

Наталя Могилевська відвідала Буковель та Драгобрат (фото: Facebook/Наталя Могилевська)

Українська співачка Наталія Могилевська останнім часом мотивує фанатів на схуднення після новорічних свят. Виконавиця публікує мотивуючі пости про правильний спосіб життя і харчування. Так, в останній публікації вона розповіла, як схуднути, але була викрита у брехні.

"Прийняття рішення повернуться у форму повинно бути усвідомленим, тому бажано в попередній день раніше лягти спати, відповідно раніше прокинутися. Вранці посидіти в тиші, запалити свічки, згадати навіщо тобі хочеться бути гарною; згадати, що ти гідна чистого і здорового життя і підготуватися до дій прийдешнього дня. На мій погляд, краще за все починати з моно дня. Весь день ви їсте 2-3 продукту, наприклад - гарбуз, горіхи або риба і салат. Комбінацій може бути багато. Але я не можу рекомендувати м'ясо, оскільки не їм його. Та й рибу теж вкрай рідко. Можна день на кефірі", - написала Могилевська на своїй сторінці в Instagram.

Проте одна з передплатниць виявилася уважною і пригадала Наталії Могилевській, що її бачили в супермаркеті, як вона купує "відерце з олів'є", який без м'яса не буває. І додала, що в Буковелі, де на святах виступала співачка, вона явно не дотримувалася ЗОЖ.

Наталя Могилевська розповіла про схуднення, але їй не повірили (Скріншот)

На цей коментар Наталя Могилевська відповіла, що брала участь у зйомках програми. Там за сюжетом пара купує закуски до новорічного столу. Співачка зазначила, що олів'є був веганський з авокадо.

До речі, Наталя багато раз відзначала, що давно не їсть м'яса. Деякі шанувальники написали, що нічого такого немає в тому, щоб іноді їсти крильця і олів'є.

Так ти все-таки нормальна, раз олів'є топчеш і курячі крильця, до чого ці розповіді про цих корінцях і іншої нісенітниці??? Оладки теж, мабуть, печеш кожну суботу? Була б собою, давно б заміж вийшла...

Наташа! Ти була і є гарненька!

Як ми раніше писали, українська співачка Наталія Могилевська Новий рік зустріла на Західній Україні. Там у виконавиці були концерти, а потім заслужений відпочинок.