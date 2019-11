Х-фактор 10 сезон: найпопулярніші виступи на кастингу

У минулу суботу на СТБ відбувся завершальний кастинг 10 сезону вокального шоу Х-фактор. На прослуховуваннях судді відібрали понад 100 талановитих артистів, яким належить ще пройти випробування тренувального табору і битися за місце в прямих ефірах. А поки що ми вирішили згадати найбільш популярні виступи на кастингах шоу, які набрали найбільшу кількість переглядів на YouTube.

Еліна Іващенко

Еліна – сирота, з дитинства страждала від буллінга в школі, її ображали однолітки через зайву вагу. Тим не менш, це не завадило дівчині перемогти в дитячому вокального шоу. Еліна виконала пісню Демі Ловато - Stone Cold і змусила суддів шоу аплодувати їй стоячи.

"Яка крута дитина, який тембр, яка подача. Якщо вона так співає в 17, то що вона буде робити в 30", - захопилася Оля Полякова.

Її виступ на YouTube зібрало 376,5 тис. переглядів!

Еліна Іващенка на шоу Х-Фактор

Христина Мутамбе

Христина працює бек-вокалісткою Ірини Білик, але мріє відчути себе на головній сцені. На Х-факторі вона виконала пісню Бейонсе Halo. Оксамитовий голос дівчини підкорив членів журі, і Христина пройшла в тренувальний табір. Виступ Христини зібрало 378,8 тис. переглядів.

Христина Мутамбе

Людмила Базелюк

Людмила після смерті чоловіка залишилася без житла і засобів до існування, тому їй довелося залишити 7-річну доньку Катю і виїхати працювати в Київ. Так, вже 15 років вона працює нянею дітей Олі Полякової, але мрії про сцену її не покидали. Тому Людмила і прийшла на кастинг " Х-фактора, вибрала для виступу пісню Олександра Пономарьова "Доня", щоб попросити вибачення у рідної доньки за те, що не була поряд всі ці роки. Під час виступу няні Оля Полякова не змогла стримати сліз.

"Людочка, це був дуже проникливий виступ! Як і ви, я теж залишаю своїх дітей, і мучуся від відчуття провини кожен день. Але така у нас робота і, як кажуть, доля. Ви дали мені шанс побудувати мою кар'єру. Тому що я ніколи не переживала, що там у мене вдома. У мене був надійний чоловік, який любить моїх дітей, як своїх. Як я можу вам дати шанс?" – не змогла стримати емоції Оля Полякова.

Судді пропустили Людмилу в тренувальний табір, а її виступ на кастингу зібрав 408,5 тис. переглядів.

Людмила Базелюк

Хельга

15-річна Хельга не схожа на своїх однолітків, з нею ніхто не хоче спілкуватися, а однокласники не поділяють захоплення дівчини та музичні смаки. Вона вирішила перевірити на Х-факторі, як такий вид музики, який подобається їй, оцінять глядачі і судді. На кастингу вона виконала пісню хеві-метал-групи Powerwolf – We drink your blood. І члени журі схвалили виступ Хельги, сказавши їй 3 "так", як і глядачі, адже відео з Хельгой на Х-факторі подивилися 452,2 тис. користувачів.

Хельга на шоу Х-Фактор

Антон Вельбой

Антон приїхав з невеликого села Грунь Сумської області. Хлопець навчається на режисера в Києві, любить кататися на самокаті, грати на укулеле і знімати ролики для YouTube. А ще він вважає, що чимось схожий на MELOVINа. Антон зізнається, що мріє підкорити столицю і довести всім, що навіть простий хлопець з села може стати відомим на всю країну. І поки він впевнено йде до своєї мети, адже виконання на кастингу пісні MONATIK "УВЛИУВТ" стало для Антона путівкою в тренлагерь Х-фактора. Виступ подивилися 478,9 тис. людей.

Антон Вельбой

Аня Петровська

Сама Аня заявляє, що в її житті вже було 5 секунд слави, коли вона знялася в кліпі групи KAZKA – "Плакала". На сцені "Х-фактора" Аня виконала пісню Сергія Бабкіна "ГГГ", акомпануючи собі на піаніно. Вступ викликало неоднозначну реакцію у суддів, тому вони вирішили порадитися перед оголошенням вердиктів. В результаті, 3 "та" від членів журі та 1 "ні" від Андрія Данилко все-таки пропустили Аню в наступний етап відборів. А відео з її виступом зібрало 620,6 тис. переглядів.

Аня Петровська

Роман Зануда

На Х-факторі 24-річний Роман вперше вийшов на велику сцену. У звичайному житті він не співак, а держслужбовець. Тим не менш, тембр голосу хлопця вразила суддів шоу.

"Дуже сексуальний у вас тембр, всі дівчатка на Х-факторі будуть ваші!", - прокоментувала Настя Каменських.

"Якщо ви ніколи не навчалися співу, це просто неймовірно", - додав Алессандро Сафіна.

Оцінили виступ і глядачі, і подивилися його на YouTube 799,8 тис разів.

Роман Зануда

NZK

Учасники колективу NZK: NAPILNIK (Вася Котляров, музикант, екс-учасник групи NewZcool), ZMEY (Сергій Семенов, екс-учасник групи "4 Короля" та фіналіст 1 сезону Х-фактора) і GORDAЯ (Женя Горда), своїм виступом шокували суддівський склад і глядачів шоу. Хлопці виконали авторську пісню "На Даху Я" і всього за добу відео виступу потрапило в тренди YouTube.

Зараз у провокаційного виступу вже більше 1 мільйона переглядів.

NZK

Анна Іваниця

Ганна працює в Рахунковій палаті України та незважаючи на роботу в держслужбі регулярно стикається з упередженістю і несерйозним ставленням оточуючих до неї. Причина тому - яскрава зовнішність дівчини і 8 розмір грудей. На Х-факторі Ганна вирішила довести, що крім зухвалою зовнішністю вона може похвалитися своїм талантом. Вона виконала пісню Леді Гаги - Always Remember Us This Way. Виступ Анни обігнав за кількістю переглядів всіх учасників 10 сезону, адже його подивилися 2,2 мільйона користувачів.

Анна Іваниця

А також у новому сезоні популярністю користувалися не тільки відео виступів учасників. Так, кастинги 10-го Х-фактора відкрила нова суддя шоу, поп-діва Оля Полякова, яка своїм хітом "Телефонувала" задала запальний тон всьому сезону. Це виступ зібрав 943 тисячі переглядів.

Оля Полякова - Дзвонила

