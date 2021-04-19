Гороскоп Таро на тиждень: кому із знаків Зодіаку пощастить, а кого чекають неприємності

Овен

На цьому тижні не варто планувати масштабні проекти і покидати "насиджене місце" - енергії для стрімкого просування вперед, на жаль, буде недостатньо. Зараз краще на час сповільнитися, зачаїтися в колі близьких, віддатися улюбленому хобі і заповнити свої ресурси.

Телець

Для Тельців тиждень сприятливий - можна не тільки зміцнити завойовані раніше позиції, створити новий "осередок суспільства", але і значно поліпшити своє матеріальне становище. Однак не чекайте манни з неба - нічого просто так до ваших ніг не впаде і доведеться докласти зусилля.

Близнюки

На цьому тижні "погода" залежить від вас самих, дорогі Близнюки: наскільки ви будете рішучі, заповзятливі й активні, настільки й щасливі. Покладайтеся виключно на себе, свої знання, досвід і прислухайтеся до власної інтуїції. "Допомогу залу" зараз краще ігнорувати.

Рак

А ось Ракам на цьому тижні, перш ніж щось робити, бажано все ретельно обдумати і зважити, приділивши пильну увагу дрібницям - саме в них може бути прихований диявол! І саме ці невраховані дрібниці здатні спричинити вельми неприємні наслідки!

Лев

Леви цього тижня отримають можливість реалізувати левову частину власних прагнень, особливо тих, які перебувають в соціально-професійній площині Хороший період для кар'єрного ривка. А ось в коханні, на жаль, очікується "штормове попередження".

Діва

Дівам доведеться потрудитися зберігати спокій - на цьому тижні у вас може все валитися з рук і пробуксовувати. Постарайтеся цей період використовувати для роздумів і переоцінки цінностей - де ваша система дала збій!

Терези

Терезам на цьому тижні доведеться багато працювати. Щоб не вибитися з сил ще на старті і не зійти з дистанції, постарайтеся грамотно розпланувати свій час і чітко визначити цілі. Спроба осягнути неосяжне може призвести до плачевних результатів.

Скорпіон

Це ваш тиждень, Скорпіони! Однак не поспішайте плескати в долоні - у ці сім днів на вас може лягти тягар відповідальності за долі близьких людей, яких необхідно підтримати не тільки словом, а й конкретною справою. Ваші особисті справи і наполеонівські плани, повірте, можуть трохи почекати.

Стрілець

Щоб не просто залишитися на плаву, але і просуватися вперед - до намічених цілей, Стрільцям доведеться проявити фантазію. На жаль, звичні моделі поведінки на цьому тижні малоефективні. Міняйтеся, шукайте нетривіальні шляхи і будьте максимально активні! Тільки в цьому випадку удача буде супроводжувати вам.

Козеріг

Від Козерогів цей тиждень вимагатиме максимальну залученість в навколишні події. Сидіти на глядацькій трибуні і спостерігати за грою з боку, на жаль, не варіант - вам відведена роль повноцінного гравця в цьому матчі! І чим вище ваша активність зараз, тим далі ви просунетеся по життю.

Водолій

Водоліям на цьому тижні бажано кинути всі свої сили на зміцнення сім'ї. По можливості відкладіть всі справи і використовуйте будь-яку можливість для спілкування з близькими і коханими людьми. Не скупіться на прояв почуттів і стати опорою для своєї родини - зараз це той надійний тил, який необхідно зміцнити!

Риби

Рибам бажано провести цей тиждень в деякій самоті і змістити акцент уваги з соціально-професійної сфери на сферу духовну. Приділіть час вивчення себе і своєї душі - коли на душі неспокійно і роздирають внутрішні протиріччя, навряд чи можна досягти успіху в роботі і коханні.