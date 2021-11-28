Гороскоп для Стрільця на листопад 2021: у чому вас чекає везіння, а в чому - труднощі і невдачі

Гороскоп для Стрільця на грудень 2021 розповість, що чекає представників цього знака Зодіаку в кінці року в сфері фінансів, кар'єри, бізнесу, відносин з близькими, друзями, здоров'я. Звідки можна чекати небезпек, а в чому вам пощастить - читайте про це в нашому матеріалі нижче.
Прогнозом на кінець року з Lite поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).
За словами експерта, Стрільці в грудні покажуть свій креативний підхід у всьому і проявлять себе на повну котушку, адже сонячне затемнення буде у вашому знаку.
"Саме грудень буде для вас тим невеликим фундаментом, на якому втримається добробут майбутнього року. Оригінальність і винахідливість, часом на межі фолу, дозволить вам домогтися неймовірних успіхів - як в бізнесі, так і в домашніх справах", - впевнена астролог.
Розташування планет вказує на те, що Стрільці в грудні 2021 зможуть ініціювати важливий для них проект, який в найближчому майбутньому стане базовим джерелом доходів.
Більш того, останній місяць року, що минає дає хороші передумови для отримання різних позик і кредитів. Але при цьому зірки застерігають від можливих ризиків - помилки можуть вельми дорого коштувати. Особливо важливо ставитися з граничною обережністю до кредитних сум. Все необхідно обов'язково перевіряти ще раз і не довіряти красивим обіцянкам.
Початок грудня - сприятливий період для людей бізнесу і підприємців. При оптимальному розкладі і певної економії інвестицій їх чекають цілком гідні прибутки і нові непогані угоди.
У передноворічні дні сімейних Стрільців порадують успіхи дітей. Тому є сенс витратити частину заощаджень на заохочувальні подарунки під ялинку. Можна також спланувати поїздку в гори або на теплі моря. Непогано було б вкласти фінанси в їх навчання - наприклад, іноземні мови.
Ті, хто в пошуках відносин, можуть розраховувати на нові знайомства, але на хорошу перспективу їх розвитку в подальшому покладатися не варто.
Вже сталі пари, які відчувають проблеми з вірністю, повинні бути готові до того, що запал зрадників значно виросте. Але деякі Стрільці переведуть свої стосунки в більш серйозне русло.
Зі здоров'ям за великим рахунком ніяких проблем не намічається. Але потрібно бути обережним тим, хто намагається постійно мучити себе різними дієтами.
Тут дуже важлива міра, прийом вітамінів і посильні фізичні навантаження.
Відвідайте заняття йоги або сходіть в басейн - таким чином вам вдасться зняти нервову напругу.