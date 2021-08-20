Гороскоп на вересень 2021 для Тельця: будьте уважні і обережні

Знак Зодіаку Телець у вересні 2021 займатимуться господарством, нерухомістю, переїздами, ремонтами та пошуком роботи.

У вересні 2021 Тельців можуть просунути по кар'єрних сходах, запропонувавши хорошу посаду, підвищити зарплату. Будуть продуктивними відрядження. У бізнесменів збільшиться потік клієнтів, чекають високі доходи завдяки хорошим організаторським здібностям. Якщо ви безробітний Телець – саме час шукати вакансію, відповідну вашим фінансовим очікуванням.

У вересні 2021 Тельцям слід уважно до своєї нерухомості, будинку або квартирі, ділянці землі. Поставити сигналізацію і посилити охорону – зовсім не зайве в цей період, оскільки можуть бути крадіжки та потопи.

Якщо запланований переїзд, у вересні 2021 він пройде дуже швидко, різко і несподівано. Також можна облаштовуватися, робити ремонти, купувати меблі, оновлювати інтер'єр, робити всілякі дрібні покупки в будинок.

Інтуїція може підвести, а очікування не виправдатися, тому відмовтеся будь-яких спекуляцій, сумнівних інвестицій, фінансових пірамід і фінансових ігор -це виявиться марною тратою грошей, ніякого прибутку не принесе, одні збитки. Краще позапланово витратити гроші на дітей або своє захоплення.

Вересень 2021 Тельцям піднесе сюрприз в особистих відносинах: весь місяць будуть не вщухати любовні пристрасті. Тим, у кого є партнер, можна очікувати хвилю романтичних почуттів, яка захлесне з величезною силою. А сімейним Тельцям середина вересня може принести поповнення сімейства, довгоочікуване зачаття.

В кінці вересня настає сприятливий час для лікування, тим більше що здоров'я в жовтні 2021 може різко погіршитися, і незайвими будуть будь-які оздоровчі процедури.