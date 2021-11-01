Гороскоп на листопад 2021 для кожного знака Зодіаку: що зміниться для нас в коханні, грошах і кар'єрі

ОВЕН

За словами астролога, в діловій сфері у Овнів на перше місце вийдуть амбіції і їх прагнення піднятися кар'єрними сходами. Зірки в усьому сприяють в даній сфері, а тому варто звернути увагу на впровадження своїх бізнес-планів, які були створені раніше. Деякі перешкоди на шляху до руху вперед може створити Марс, але ваша цілеспрямованість і позитивний настрій на успіх зроблять своє, і ви однозначно досягнете вирішення поставлених перед собою завдань.

"По лінії партнерства очікується якийсь спад. Будьте готові до кризи у відносинах, причиною якого буде ваша нетерпимість, крайня радикалізація власної думки і навіть настрій на серйозний розрив давно сформованих стосунків. Тому будьте обережні у своїх висловлюваннях, стежте за лексикою і не давайте приводів до ревнощів з боку другої половинки", - говорить Аріна.

У другій половині листопада будуть цілком очевидні наміри Овнів вплутатися в будь-яку авантюру. Це стосується і особистого життя, і бізнес-відносин.

"Не варто кидатися в крайнощі, потрібно добре зважити всі за і проти - цього буде достатньо, щоб зрозуміти, що стоїть на кону і чим загрожує ваша необачність. Пам'ятайте, що головне тут - дотримання законів. Особливо це стосується офісних працівників, пов'язаних з юриспруденцією та фінансами", - додала експерт.

Для творчих людей і представників науки цілком вірогідні додаткові фінансові надходження, незаплановані раніше - можливо, гонорари за виконані раніше роботи. У тих, хто займається інтер'єрним дизайном і хенд-мейд, професійних спортсменів та інших представників споріднених професій, в роботі відкриється "друге дихання". Не потрібно упускати при цьому часу і краще відразу створити позитивний настрій на ефективний результат - іноді, можливо, і на шкоду вільному часу.

ТЕЛЕЦЬ

На думку астролога, друга половина осені буде ознаменована вдалим рішенням в плані нерухомості. Це можуть бути найрізноманітніші варіанти.

"Той, хто давно шукає житло, зможе нарешті вигідно купити вдалий варіант. Ті, хто знаходиться в пошуку зйомної квартири, також будуть повністю задоволені пропозицією. Більше цього, це дуже хороший період для інвестиційних вкладень в новобудову або в інші престижні об'єкти", - впевнена астролог.

І у сімейних Тельців в листопаді 2021, і у холостяків на особистому фронті складається також все досить непогано. Кохана людина обов'язково піднесе якийсь несподіваний подарунок - причому необов'язково матеріального характеру. Це може бути і дуже хороша новина, і сюрприз, пов'язаний з родичами. Для тих, хто перебуває у вільному пошуку є шанс знайти саме того, хто вам найбільше підходить.

На роботі все стабільно, але це не означає, що Тельці в листопаді 2021 можуть повністю розслабитися. Вони повинні бути дуже обережні при відправці електронних листів і повідомлень.

"При підготовці угоди потрібно вкрай уважно поставитися до найдрібніших деталей, так як непорозуміння між партнерами може привести до фінансових втрат. Головна порада при цьому - необхідно намагатися максимально уникати будь-яких суперечок - як з босом, так і з підлеглими", - додала Аріна.

Здоров'я в листопаді не підведе вас. Просто не забувайте про щоденний кросинг або просто про прогулянки на свіжому повітрі, і ніякі проблеми для вас не будуть страшні.

БЛИЗНЮКИ

За її словами, ділова сторона близнюків в листопаді 2021 показує цілком вдале просування вперед. Люди, зайняті в сфері аутсорсингу, отримають багато вигідних пропозицій від своїх партнерів.

"Між підлеглими і вищестоящим керівництвом у вас складаються найбільш сприятливі для успішної роботи відносини. Це вдалий час для офіційних і серйозних довгострокових справ, пов'язаних з чужими грошима: угод, звернення в банк, інвестицій", - розповіла Аріна

Якщо у вас є в підпорядкуванні люди, то зараз - саме час зважитися на масштабування і розширення штату, так як саме в цей період є великі шанси знайти найвідповідальніших і розумних виконавців.

Любовна лінія також досить успішна. Ті, хто має тривалі стосунки, можуть розраховувати на пропозицію офіційно зареєструвати шлюб.

"Одинаки можуть зустріти справжнє кохання, причому в найнесподіванішому місці, аж до відрядження в чужому місті. Зірки вказують на те, що ваш майбутній партнер буде дуже забезпеченим", - впевнена астролог.

Аріна Артуровна рекомендує приділити час своєму хобі.

"Подивіться на сайтах в інеті, чи є яка-небудь перспектива того, що ви зможете вигідно реалізувати те, що ви вмієте робити руками. Цілком можливо, що в недалекому майбутньому такий формат дозвілля може стати для вас гідним варіантом додаткового заробітку. Один з можливих варіантів - ви зможете заробити на фрілансі або на організації свят, отримати приз в розважальному конкурсі або ж отримаєте винагороду за створення ексклюзивної біжутерії", - додала експерт.

РАК

"Листопад 2021 - час ділових і комерційних поїздок для знака зодіаку Рак. Потрібні для вашого бізнесу фінанси будуть в інших людей, і тому перед вами стоятиме мета залучити цих людей у своє життя, налагодити контакт з потенційними діловими партнерами, клієнтами та замовниками, провести угоди, розширити свою аудиторію", - впевнена експерт.

Попри велику покладену на них відповідальність, удача буде супроводжувати Раків скрізь. Всі переговори вдало трансформуються в вигідні ділові угоди, що не може не сподобатися вашому начальству. У вас можуть з'явитися кращі можливості для професійного зростання і просування по кар'єрних сходах.

Однак, радить астролог, напружений графік може підвищити рівень стресу: не забувайте відпочивати.

Сімейні Раки будуть змушені утрясати деякі справи, пов'язані з нерухомістю. У жінок відповідного віку досить висока ймовірність настання вагітності. У тих, хто в пошуку, настане тимчасове затишшя.

"Плани з приводу романтичних побачень, нових знайомств та інше будуть давати збій. Але засмучуватися тут не варто - всьому свій час. Якщо немає прориву в цьому сегменті, то краще зайнятися спортом, щоб уникнути проблем зі здоров'ям", - додала Аріна.

Бажано приділити увагу підтримці своєї імунної системи. У цьому сенсі варто вивчити принципи правильного харчування, не допускати переохолодження організму, а також займатися фітнесом, робити ранкові пробіжки, можна записатися на сеанс масажу, відвідати басейн.

ЛЕВ

На початку листопада 2021 Леви будуть позбавлені від фінансових проблем, але вже в другій половині у них очікується гаряча пора.

"Очікується створення динамічної, що вимагає термінової уваги ситуації - здебільшого вигідної. Однак в певних ситуаціях мова може йти про вихід з ладу побутової техніки або домашнього обладнання", - говорить Аріна.

На роботі все буде проходити рівно і гладко - без злетів і падінь. Однак офісним Левам бажано постаратися не допускати внутрішньокорпоративних інтриг, так як вони можуть бути повернені абсолютно не на користь представників цього знака.

Тим, у кого є можливості, потрібно задуматися про нерухомість - цей період найбільш сприятливий для представників знака. Є величезний шанс знайти вигідний варіант, з хорошими сусідами і відмінними умовами проживання.

При цьому переїзд на нове місце проживання найкраще відкласти до першої декади грудня. Також велика ймовірність несподіваних доходів - у вигляді допомоги від родичів або виграшу призу в лотереї.

"У середині осені дуже хороший потенціал для Левів у заняттях улюбленою справою. Відвідайте майстер-класи з рукоділля або готування, сходіть в кіно або в театр - розрядка від повсякденної рутини вам ні в якому разі не завадить", - додала астролог.

ДІВА

У робочій сфері Дівам потрібно буде діяти максимально обережно і виважено. Ніяких нових "бізнесів" починати не варто, навіть якщо є вдалий, на вашу думку, бізнес-план.

"У цій ситуації найкраще з боку придивитися, як схожі проекти виконуються іншими. Крім того, листопад - не найвдаліший час і для різних фінансових операцій на біржах", - говорить Аріна.

Планетарні впливи будуть позитивними для вашої кар'єри протягом усього місяця. Однак важливо підтримувати теплі відносини зі своїми колегами та бізнес-партнерами. Ділові люди можуть укладати вигідні угоди в останні дні місяця.

Новою сходинкою для внутрішньої реалізації може стати додаткова освіта. При цьому вона може бути необов'язково класичною, університетською. Вельми до речі будуть сучасні онлайн-курси з комп'ютерного дизайну, розвиваючому хобі та інше - такий формат дає не тільки багато для розуміння себе, але і непоганий дохід в подальшому.

В особистому житті передбачається біла смуга удачі. Цей час можна присвятити вечірнім прогулянкам по місту. Ті, хто вважає за краще вести активний спосіб життя, може відправитися в подорож до моря.

"Важливий правильний настрій на романтичний лад - в один з вечорів цілком ймовірна зустріч з людиною, яка може стати вашою другою половинкою", - радить астролог.

У другій декаді місяця рекомендовано придбання корисних гаджетів, так що Діви можуть реалізувати давнє бажання оновити свій планшет або купити більш сучасну модель телефону.

Здоров'я вас не підведе. Але якщо ви вирішили відвідати SPA-салон або побалувати себе будь-якими водними процедурами, то вам слід вжити особливих запобіжних заходів, оскільки зараз велика ймовірність підхопити інфекцію.

ТЕРЕЗИ

За словами експерта, в листопаді 2021 практичність і раціональний погляд Терезів дадуть свою користь у розвитку бізнесу. Для людей зі сфери консалтингу природна товариськість і позитивна енергетика дозволить укласти вигідну угоду або знайти нового надійного компаньйона.

"Тим не менш, удача в бізнес-справах не дає вам права розслаблятися, так як законодавчі питання як і раніше вимагають максимальної зосередженості і зваженого підходу до вирішення базових завдань. Ті, хто знаходиться в середній виконавській ланці, повинні приділити увагу своїм основним обов'язкам. Найменша похибка і недбалість по відношенню до роботи можуть привести до вкрай неприємних наслідків", - радить експерт.

У плані ведення торгових операцій, фінансових оборотів та інших грошових угод складається максимально сприятлива ситуація. Власники авто можуть зайнятися рестайлінгом, а ті, хто давно планував змінити машину, можуть зайнятися пошуками підходящої моделі вже зараз.

Жіночій половині Терезів рекомендовано зайнятися шопінгом, так як до Нового року залишається вже небагато часу. У ці дні є відмінна можливість випадково знайти в продажу ексклюзивну річ для подарунка за дуже вигідною ціною, яка порадує вашу близьку людину.

Для сімейних Терезів також настає смуга взаєморозуміння і прекрасних відносин. Зірки складаються так, що навіть прояв невеликого невдоволення з боку другої половинки буде повністю нівельовано. Тому в листопаді настає сприятливий період для спільного вирішення накопичених проблем в позитивному для обох сторін руслі.

У плані фінансових доходів також все складається добре. Крім того, що на основному місці роботи вас чекають хороші премії, заняття хобі також принесуть несподівано додаткові гроші. Це може бути продаж якоїсь штучки хенд-мейд, або фріланс в режимі онлайн, або просто вам повернуть старі борги.

Що стосується здоров'я, то ніяких патологій організму в листопаді 2021 для Терезів не передбачається, крім нескладних ГРЗ або застуд. Однак слід приділити підвищену увагу заходам безпеки в плані занять екстремальними видами спорту.

"Якщо є така можливість, то краще буде відмовитися від гірського слалому, картингу та інших захоплень. Займіться трекінгом або скандинавською ходьбою, які принесуть безсумнівну користь для організму і убезпечать ваше активне дозвілля", - додала Аріна.

СКОРПІОН

За словами експерта, третя декада осені для Скорпіонів буде досить позитивною при правильному підході до розподілу свого робочого часу. Для них настає так званий авральний період в бізнесі, коли за будь-яких обставин їм слід тримати руку на пульсі життя. У маркетинговому бізнесі цей період буде хорошим для вирішення фінансових і тісно пов'язаних з ними старих проблем.

"Всі спірні ситуації, які назрівали вже дуже давно, потрібно вирішувати прямо зараз. Крім того, листопад - вдалий час для створення інвестиційних проектів з партнерами, які бажають вкладатися фінансово у вашу справу. З уже наявними бізнес-партнерами можна заводити розмову про нове планування, про розвиток і зміну курсу вашої компанії", - впевнена астролог.

В особистому плані ніяких проблем в спілкуванні з близькими і рідними людьми не буде. Деяким Скорпіонам доведеться вирішувати незначні проблеми, при цьому серйозна бесіда буде самим хорошим виходом з такої ситуації.

Сімейним найкраще куди-небудь сходити разом з дітьми та батьками - на міське свято, фестиваль, інше. У тих, хто знаходиться в пошуку другої половинки, в листопаді ніяких серйозних зрушень в цьому плані не передбачається. Швидше за все, тут краще буде розділити відносини і роботу. Для деяких Скорпіонів є сенс звернути увагу на тих, хто вже поруч з вами - на перевірених знайомих.

"Невеликий позитив в розмірене життя внесуть невеликі приємні сюрпризи у вигляді дрібних виграшів. Вирушаючи на шопінг, не варто розраховувати на великі знижки, але певні акційні пропозиції вас все ж можуть зацікавити. У 20-х числах місяця настає сприятливий час для оновлення старих девайсів", - додала Аріна.

По здоров'ю - також все рівно і стабільно, ніяких проблем з організмом не передбачається. Щоб уникнути ризиків застуди приділіть увагу зимовому гардеробу.

СТРІЛЕЦЬ

Астролог рекомендує Стрільцям в листопаді приділити максимум уваги своєму бізнес-проекту - настає час для активного його просування. Потрібно буде "осягнути неосяжне", але Стрільці впораються.

"Застосовуйте на повну свої здібності фінансового накопичення і холодної безстрашності. При цьому зайва розважливість і обережність також не будуть зайвими. Адже ви готуєте широкомасштабну бізнес-ідею, яка відкриє світ інноваційних технологій. Не забувайте про ризикові моменти свого бізнесу. Тому дуже уважно і пильно поставтеся до всіх фінансових і документаційних питань, що виникають протягом усього листопада", - радить Аріна Артуровна.

У романтичному плані цей місяць для знака зодіаку Стрілець - період натхнення і духовних практик. Пам'ятайте, що любов не терпить поспіху, не потрібно розмінюватися на перших зустрічних.

"Прислухайтеся до поради старого друга - цілком ймовірно, що це зараз саме те, що вам потрібно. Ті, хто перебуває у шлюбі, постарайтеся організувати для своєї сім'ї відпочинок на пару днів - зараз вам як ніколи потрібно побути всім разом", - додала експерт.

Стрільці-інтроверти мають відмінний потенціал для самореалізації. Саме в листопаді для них відкриваються величезні можливості кардинально змінити своє життя. Хтось, можливо, напише музику, хтось створить фешн-аксесуар, а ще хтось зможе придумати нову бізнес-ідею. Головне при цьому - слідувати своєму бажанню робити щось корисне для людей. Особливо ефективною буде робота, якщо ви з'єднаєте її з відпочинком на природі. Рушайте в еко-кемпінг, на пару днів до моря або просто проведіть уїк-енд на дачі.

У плані здоров'я ніяких потрясінь для організму не буде. Якщо в листопаді і є ризик захворіти, то це пов'язано в першу чергу з песимістичним настроєм.

КОЗЕРІГ

У листопаді Козероги, успішно зайняті в бізнесі, можуть сміливо продовжувати будувати амбітні професійні плани. Досягнення, яких ви домоглися в жовтні, необхідно зміцнювати в цьому місяці. Головне - вчасно зорієнтуватися в пріоритетних справах.

"Дисциплінованість, скрупульозна відданість спільній справі дозволяє вести робочі процеси більш серйозним і рутинним способом. Для молодших менеджерів є відмінна перспектива просунутися по кар'єрних сходах. Тому варто подумати заздалегідь про навчання - запишіться на онлайн-курси з маркетингу та дизайну", - вважає астролог.

Для керівників великих компаній важливо утримувати баланс в організації робочого процесу. Вмійте вчасно зупинитися, якщо ваша бізнесова ніша не приносить помітних результатів. Приділіть увагу перегляду бізнес-моделі, щоб отримати можливість впровадити інновації у свою справу.

Романтичних стосунків в листопаді буде не так багато, як хочуть Козероги. Але тим, хто поки йде по життю один, можуть зустрітися дійсно люблячі люди.

"Головний акцент цієї ситуації - не варто бути занадто вимогливим до того, хто цікавиться вами. У будь-якому випадку листопад - не найкращий період для того, щоб залишатися наодинці з собою", - радить Аріна Артуровна.

У плані здоров'я листопад досить хороший і стабільний. Небезпека травматизму і захворювань вкрай низька, тому Козероги сміливо можуть відправлятися в екстремальні подорожі. Тим, хто відпочиває на теплих морях, цілком можна зайнятися дайвінгом.

"Вдома якщо і є ризик хвороб, то тільки у вигляді невеликих застуд. При лікуванні нарівні з медикаментозними засобами постарайтеся застосувати так звані народні засоби, які допоможуть вам швидше видужати і жити звичайним життям", - резюмувала експерт.

ВОДОЛІЙ

У листопаді перед Водоліями виникне необхідність зробити вибір між консервативними підходами до роботи і принципово новими тенденціями та ідеями.

"Для успішного ведення бізнесу надалі краще віддати перевагу інноваційним методам. Ваші бізнес-партнери підтримають такі починання, що в подальшому зможе проявитися в створенні вигідного консорціуму. Зверніть увагу на співробітників, які ще не є членами вашої команди - безумовно серед них є ті, хто зможе внести "свіжий струмінь" в загальну справу. І пам'ятайте, що успіх будь-яких починань безпосередньо залежить від того, наскільки добре спланована їх реалізація", - прогнозує астролог.

Сімейним Водоліям варто поспілкуватися з близькими, надати їм підтримку, показати свою любов. Але при цьому постарайтеся відмовитися від задушевних розмов - зараз вони будуть зайвими. Діти порадують вас своїми успіхами в навчанні, тому варто задуматися про заохочення у вигляді цікавих поїздок на уїк-енд. Час, проведений в колі найрідніших людей - це ваші інвестиції в щасливе майбутнє сім'ї.

Для тих Водоліїв, хто в пошуку другої половинки в листопаді 2021 - чудовий час для того, щоб побути на самоті. У цьому періоді дуже важливим буде думка друга з будь-яких особистих питань. Якщо не хочеться сидіти вдома - вирушайте в гори, в ліс, до моря.

У плані здоров'я бажано поберегти енергію - не варто витрачати її через дрібниці.

"Забезпечте собі стабільність, намагайтеся не реагувати на гострі життєві ситуації. Захисні сили організму зараз працюють на вас, але на роботі помітний ризик травматизму. Тому зайва обережність в листопаді вам зовсім не завадить", - радить Аріна Артуровна.

РИБИ

Експерт каже, що для Риб, яких чекають кардинальні зміни в бізнесі, в листопаді 2021 складаються сприятливі умови для виконання організаційних моментів.

"Цей місяць якнайкраще підходить для консультацій з бізнес-партнерами, підлеглими, для великих зборів з акціонерами або інвесторами. В даному періоді рекомендовано обговорювати глобальні плани на майбутнє і шляхи їх здійснення", - розповідає астролог.

Для виконавців пора припинити постійно обговорювати свої новаторські задуми і проекти, прийшов час для їх моделювання. Поспостерігайте, яка буде їх ефективність, а потім спробуйте створити деякі модифікації, що дозволяють привести ваші плани у відповідність з реаліями.

У листопаді можна вдало займатися творчими хобі. Справа стосується, в першу чергу, дизайнерів інтер'єру, художників та інше. Для натхнення можна відправитися в невелику подорож - не обов'язково в вояж по Парижу, цілком підійде і ваша заміська дача.

На любовному фронті Риби зможуть приділити багато часу своєму романтичному життю. Спілкування онлайн піднесе не тільки цікаву комунікацію, але і шанс на що-небудь більш незвичайне. Остерігайтеся ревнощів свого супутника, намагайтеся принаймні не давати приводу ревнувати. Особливо, якщо для себе ви вже вирішили, що настав час для серйозних відносин.

Для Риб, які перебувають у шлюбі, цілком ймовірно поповнення в родині. Мабуть, рідним потрібно надати підтримку, це буде високо оцінено.

Зірки обіцяють Рибам непогане самопочуття, особливо, якщо вони будуть підтримувати в тонусі свій організм. Потрібно уникати сидячого способу життя, на користь підуть будь-які профілактичні заходи. Так як стресів не завжди вдається уникати, то навчіться ставитися до життя по-філософськи. Частіше бувайте на природі, практикуйте медитацію і усамітнення.