Гороскоп майя на 2021 рік: кого чекають грандіозні зміни

Гороскоп майя на 2021 рік є однією з найдавніших і точних систем такого роду. У ньому тринадцять знаків згідно з датою народження, і експерти розповіли, що чекає їх в році Білого металевого Бика.

У цілому прогноз на рік досить оптимістичний, адже обіцяє багато нових можливостей, а також шансів на виправлення старих помилок, пише slovofraza.com.

Олень (22 грудня - 20 січня)

2021 рік у цілому вдалий для великих покупок і далеких поїздок. А ось в любовній сфері вас можуть чекати деякі труднощі. Якщо ви в пошуку своєї другої половинки, будьте обережніше, щоб не отримати стрес і розчарування.

Мавпа (21 січня - 19 лютого)

Мавпам таланитиме у лютому, березні, липні, серпні та жовтні. Саме в ці місяці слід проявляти якомога більше активності. Хоча рік в цілому буде для вас позитивним, але саме в ці місяці слід готуватися до позитивних змін.

Ягуар (20 лютого - 20 березня)

У рік Білого Металевого Бика вам слід зосередитися на якійсь одній сфері життя, яку ви вважаєте найбільш важливою. Наприклад, можна зайнятися пошуками кохання, вирішити проводити більше часу з сім'єю, зайнятися ремонтом. Втім, і в роботі ви теж досягнете успіху.

Білка (21 березня - 20 квітня)

Білкам в цьому році краще не переходити дорогу "не тим" людям і трохи менше ризикувати. Крім того, будьте обережні зі своїм здоров'ям. Рік Бика ідеально підходить для боротьби зі шкідливими звичками, для занять спортом, і в цілому для фізичної активності.

Гримуча Змія (21 квітня - 21 травня)

Гримучі Змії відчують кардинальні життєві зміни вже до початку весни. В цей період вас наздоженуть наслідки прийнятих вами раніше рішень. Літня пора буде дуже динамічною і непередбачуваною, а осіння - сприятливою і позитивною.

Черепаха (22 травня - 21 червня)

Черепахам доведеться нелегко у 2021 році. Ви будете дуже чутливі і непоспішні, тому тримайтеся подалі від з'ясування відносин, суперечок і сварок. Великий тиск на вас можуть чинити обов'язки і справи на роботі.

Скорпіон (22 червня - 23 липня)

Припиніть слухати думку оточуючих і покладайтеся тільки на свою інтуїцію. Завдяки силі волі у вас вийде перемогти токсичні налаштування і невпевненість в собі. Весна і літо - ідеальна пора для людей творчих, а от осінь - час спокою і розміреності.

Сова (24 липня - 23 серпня)

Сов чекають грандіозні успіхи у всіх життєвих сферах цього літа та на початку зими. У 2021 році вам краще не втрачати оптимізму, намагаючись допомагати оточуючим і не перевтомлюватися. А от неприємних людей вам краще обходити стороною.

Перната Змія (24 серпня - 23 вересня)

Перната Змія - це дуже сильний Знак, тісно пов'язаний з духовною міццю. У 2021 році їм варто якомога менше розпорошувати енергію даремно. Удача піде за тими, хто щиро любить життя, і завжди знає, навіщо, чому і що він робить.

Папуга (24 вересня - 23 жовтня)

Папуг у році Бика чекає дуже багато хорошого та світлого. Ви зможете досягти успіху у сфері продажів або творчості. Усміхнеться удача і в любовній сфері - ви станете харизматичніше і привабливіше для протилежної статі.

Знак Жаби (24 жовтня - 22 листопада)

Вам вдасться побачити світло в кінці тунелю, адже нинішній рік стане для вас реальною можливістю змінити своє життя. Припиніть сидіти в зоні комфорту та почніть діяти. В любовній сфері вам потрібно проявляти більше ініціативи, а в роботі - працьовитості і сміливості.

Кажан (23 жовтня - 30 листопада)

У 2021 році люди, що народилися під знаком Кажана зможуть стати успішніше і щасливіше. Вам слід приборкати свою поривчастість і імпульсивність, тоді все у вас вийде. Єдиний, на кого вам слід покладатися - це ви самі.

Знак Кабана (1 грудня - 21 грудня)

До березня у Кабанів все стабілізується. Ваша енергетика стане більш потужною, в такому позитивному ключі ви будете до кінця осені. Головне - припиніть шукати винних у своїх провалах і невдачах. І пам'ятайте, що лише ви несете відповідальність за своє життя і щастя.

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