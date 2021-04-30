Гороскоп на травень для Стрільців: в кінці весни вам буде не до відпочинку

Асцендентним Стрільця в цьому місяці варто приділити час своєму стану здоров'ю і справам на роботі. Навести порядки в офісі, розв'язати питання з підлеглими, колегами, домашнім персоналом і приділити час своїм вихованцям.

Керівникам колективом варто задуматися про розширення штату - нові співробітники будуть справжніми професіоналами, відповідальними та надійними. Перша половина місяця дозволить збільшити доходи на основному місці роботи.

Можливо, хтось із підопічним попросить підвищення зарплати, або ви зловите когось на крадіжці. Можуть бути клопоти та занепокоєння в оформленні паперів, поїздках, відрядженнях, аналізах і не дуже приємні звістки в діловій, особистій, сімейній сфері та по здоров'ю.

Затемнення в першому будинку в з'єднанні з вузлом минулого говорить про те, що вам необхідно розлучитися з якимись патернами своєї поведінки та мислення оскільки від цього буде залежати успіх або неуспіх найближчого майбутнього, якість життя, бізнесу та особистих відносин.

Така комбінація допоможе вам подолати перешкоди, але тільки в тому випадку, якщо ви будете працювати над собою і будете проявляти активність, ініціативність і нетривіальність у своїх вчинках.

У травні вам буде не до відпочинку. Багато Стрільців зможуть вигідно інвестувати кошти, здати в оренду житло, зробити невеликі придбання в будинок, але робити це краще в першій половині місяця.

Кінець місяця категорично не підходить для кредитів, відкриття депозитів і авантюрних фінансових операцій. Безробітним потрібно активізувати пошуки вакансії, що відповідає вашому рівню.

Обов'язково організуйте дружні зустрічі - вони пройдуть в теплій, довірчій обстановці, дозволять зблизитися і наповнитися приємними емоціями. Союзи та партнерства в цьому місяці будуть засновані не тільки на вигоді та взаємної симпатії, а й на спільності інтересів, дружбі.