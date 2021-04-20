Гороскоп на травень для Овна: які важливі зміни принесе вам весна

Основний акцент у Асцендентних Овнів буде на фінансах і бізнесі, позаяк молодий місяць і місячне затемнення будуть проходити у фінансових домах гороскопу. Воно може показати рішення або вихід з важких ситуацій в бізнесі, з кредитами, невдалими інвестиціями, справах з спадком і чужим капіталом.

"Якщо у вас фінансові труднощі, пов'язані з невиправданим ризиком і необережністю, у другій половині місяця ви зможете вирішити цю задачу. Наполегливі та цілеспрямовані Овни зможуть заробити чималу суму оригінальним способом, а також отримати грант, спонсорську допомогу, виграш, премію і навіть знайти якусь цінну знахідку", - розповідає Аріна.

Астролог прогнозує, що в другій половині місяця ви зможете знайти давно втрачену річ. Фінансова удача Вас супроводжує. Однак варто берегти свою репутацію, не порушувати норми закону і моралі, щоб не опинитися в центрі скандалу.

"В особистих стосунках можливі непередбачені, раптові порушення планів. Якщо не вийде оволодіти своїми емоціями, то з'явиться бажання розірвати стосунки або вас випередять. Постарайтеся пережити цей непростий період з мінімальними руйнуваннями і втратами, а щоб деструктивні енергії не поглинули вас, то помедитуйте на природі, займіться творчістю, спортом і читанням книг", - радить астролог.

Місяць підходить для навчання професії, підвищення кваліфікації, освоєння нових технологій, програм, методик. Нові знання будуть даватися легко і засвоюватися дуже міцно. З'явиться інтерес до медицини і методів оздоровлення.