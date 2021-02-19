Гороскоп на березень 2021 для Тельця: що зміниться для вас у любові, фінансах і кар'єрі

У березні ви зможете встановити важливі відносини зі статусними чи важливими людьми. Це час, коли збуваються деякі мрії та надії. З друзями встановлюються теплі довірчі відносини, можлива співпраця з ким-небудь з друзів, так само можливі романтичні відносини в дружньому колі. В цей час ви зможете знайти спонсора або покровителя, який дасть гроші на якийсь проєкт або для просування стартапу.

У фінансових питаннях будьте уважні до витрат, тверезо розраховуйте свої можливості. Буде присутній підприємницький дух і азарт. Основна ваша активність буде спрямована на фінансову сторону життя. У цей період будуть ефективніші короткострокові проєкти та справи.

Сприятливий час для пошуку однодумців, партнерів хобі або у стартапах. Якщо Ви давно хотіли розширити свої можливості – березень для цього дуже підходить: активно налагоджуйте контакти з зарубіжними колегами, відкривайте групи в соцмережах і канали на YouTube.

В особистих відносинах небезпеки лютого можуть зберегтись, тому не будьте егоїстичні, проводьте якомога більше часу з коханою людиною. Основа міцних відносин – чесність і довіра. А провокації можуть призвести тільки до нерозуміння, образ і віддалення. Існує ймовірність таємних зв'язків і заборонених любовних відносин, але наважуючись на обман, будьте готові, що він розкриється і призведе до нерадісних наслідків.