Гороскоп на липень для Тельця: літо подарує вам любовні та фінансові сюрпризи!

"Обставини липня будуть розвивати або покращувати вас і ваші основні навички, вам потрібно буде більше читати, збирати інформацію і вчитися. Ви будете перебувати в русі, постійно прагнути до різноманітності і змін. Кількість зустрічей, поїздок і контактів з людьми в цей час значно зросте", - прогнозує астролог.

Експерт вважає, що в цей час з'явиться інтерес до навчання, онлайн-навчання або потрібно буде пройти курси з підвищення своєї кваліфікації. Можливі нетривалі поїздки, короткочасні відрядження або зміна квартири, роботи.

Гарний час для оформлення документів та інших важливих паперів. Можуть відкритися здібності до письменства, маркетингу, комерції, логістики, водіння авто. Прекрасний час, щоб пройти курси з водіння і отримати права.

А ось в особистих справах можуть виникнути труднощі. У липні можливі конфлікти в сім'ї, з батьками, або через них, партнерів, нерухомості. Сімейні проблеми, питання з нерухомості та житлоплощі, можливо ви мало часу приділяєте сім'ї і багато часу проводите за роботою.

"Будьте обережні в з'ясуваннях стосунків, так як це можуть бути перші дзвіночки до розлучення. Стежте за здоров'ям батьків, ймовірні хвороби родичів, догляд або розлука з одним з них", - попередила астролог.

У фінансових питаннях липень буде сприятливий. Істотні грошові надходження можуть бути від будь-якої колаборації, а також від консультацій. Можливо, хтось отримає матеріальну винагороду за перемогу в конкурсі, тендері, змаганнях. Значні суми можуть прийти від родичів, нерухомості, близького оточення, аграрної та харчової промисловості.

"У липні Тельці проявлять свою дипломатичність, зможуть вирішити багато конфліктів, знайти компроміс у складних переговорах, грамотно вибудувати аргументацію в суперечці. Як особисті, так і ділові відносини будуть зав'язуватися легко і невимушено, а талант пояснювати і переконувати допоможе в липні підприємцям, продавцям, консультантам і коучам", - резюмувала Аріна Артуровна.