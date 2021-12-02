Гороскоп на грудень 2021: з'ясувалося, яким знакам Зодіаку кінець року принесе грошовий успіх

Гороскоп на грудень 2021 розповість про чотири знаки Зодіаку, яким пощастить з фінансами в останній місяць року. Ділова сфера життя для представників цих сузір'їв буде дуже успішною.

Овен

Овнам, вважає астролог, звичайно доведеться потрудитися в кінці року, але нагорода буде того вартувати. Ви можете розраховувати на прихильність керівників, що в подальшому приведе до просування по службі і до збільшення фінансових доходів.

Крім того, є величезний шанс отримати премії або бонуси безпосередньо перед Новим роком.

Однак при цьому бажано остерегтися фінансових авантюр, так як вони можуть призвести до обману і розорення. Не зв'язуйтеся з валютними операціями, вкладами в акції цінних паперів, кредитами і все у вас буде добре.

Телець

Астролог каже, що працьовиті і терплячі Тельці отримають в грудні 2021 за своїми заслугами. Однак вам все ж доведеться докласти додаткових зусиль, а іноді навіть піти на серйозні ризики.

Але це буде вартувати того - вас чекає визнання партнерів по бізнесу, підвищення рівня матеріального добробуту.

У фінансовому плані у Тельців очікується прихід: премії, спадок, виплата аліментів або дивідендів. Або ваш партнер побалує вас подарунками.

Діва

Астролог вважає, що в діловій сфері вас чекає успіх. Якась ідея, яку ви намагалися втілити раніше в цілком конкретний комерційний проект, саме в цей період почне приносити помітний результат в грошовому еквіваленті.

Додаткові фінанси на даному етапі виявляться актуальніше, ніж зростання професійного авторитету.

Турбуватися про матеріальне благополуччя сім'ї Дівам не доведеться - доходи будуть стабільними, можливий навіть невеликий виграш або успіх на біржі.

Риби

В кінці року багато Риб будуть користуватися результатами інвестицій свого минулого професійного завзяття.

У матеріальному плані кінець року буде дуже вдалим. Деякі Риби отримають вигідні пропозиції щодо призначення на престижні посади.

А деяким представникам знака запропонують бізнес-співпрацю, іншим дістанеться непогана премія.