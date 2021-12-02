Гороскоп на декабрь 2021: выяснилось, каким знакам Зодиака конец года принесет денежный успех

Гороскоп на декабрь 2021 расскажет про четыре знака Зодиака, которым повезет с финансами в последний месяц года. Деловая сфера жизни для представителей этих созвездий будет очень успешной.

Овен

Овнам, считает астролог, конечно придется потрудиться в конце года, но награда будет того стоить. Вы можете рассчитывать на благосклонность руководителей, что в дальнейшем приведет к продвижению по службе и к увеличению финансовых доходов.

Кроме того, есть огромный шанс получить премии или бонусы непосредственно перед Новым годом.

Однако при этом желательно поостеречься финансовых авантюр, так как они могут привести к обману и разорению. Не связывайтесь с валютными операциями, вкладами в акции ценных бумаг, кредитами и все у вас будет хорошо.

Телец

Астролог говорит, что трудолюбивые и терпеливые Тельцы получат в декабре 2021 по своим заслугам. Однако вам все же придется приложить дополнительные усилия, а иногда даже пойти на серьезные риски.

Но это будет стоить того - вас ждет признание партнеров по бизнесу, повышение уровня материального благосостояния.

В финансовом плане у Тельцов ожидается приход: премии, наследство, выплата алиментов или дивидентов. Либо ваш партнер побалует вас подарками.

Дева

Астролог считает, что в деловой сфере вас ждет успех. Некая идея, которую вы пытались воплотить ранее во вполне конкретный коммерческий проект, именно в этот период начнет приносить заметный результат в денежном эквиваленте.

Дополнительные финансы на данном этапе окажутся весьма более кстати, нежели рост профессионального авторитета.

Беспокоиться о материальном благополучии семье Девам не придется - доходы будут стабильными, возможен даже небольшой выигрыш или успех на бирже.

Рыбы

В конце года многие Рыбы будут пользоваться результатами инвестиций своего прошлого профессионального рвения.

В материальном плане конец года будет очень удачным. Некоторые Рыбы получат выгодные предложения по назначению на престижные должности.

А некоторым представителям знака предложат бизнес-сотрудничество, другим достанется неплохая премия.