Гороскоп з 9 по 15 серпня для всіх знаків Зодіаку: приготуйтеся приймати важливі рішення

Овен

Припиніть картати себе за минулі помилки і займатися самокопанням, так як можете самі собі нашкодити. Астрологи рекомендують бути обережнішими на цьому тижні і тримати язик за зубами. Не присвячуйте оточуючих в свої плани, як ділового так і особистого характеру, і тоді у вас все буде добре.

Телець

Тиждень для Тельців буде не з легких. Вам доведеться приймати важливі рішення, багато і наполегливо працювати, а також спілкуватися з не самими милими і приємними людьми. Сфокусуйтеся на особистих справах і проблемах сім'ї на цьому тижні, а на вихідних побалуйте себе покупками.

Близнюки

На цьому тижні для Близнюків настане час, коли корисно і приємно займатися самопізнанням. Проаналізуйте свої слабкі і сильні сторони і постарайтеся позбутися від поганих звичок, які заважають вашому просуванню. Астрологи кажуть, що цей період відмінно підходить для відпочинку і зміни обстановки.

Рак

Для вас почнеться відмінний час для змін - зміни роботи, пошуку нових хобі, а також джерел доходу. Інвестуйте час і сили у власний розвиток, що обов'язково приверне до вас нових людей, не виключені романтичні захоплення. В цілому цей тиждень пройде на позитивній хвилі і з хорошим настроєм.

Лев

Для представників знака Зодіаку почнеться сприятливий період для спілкування з людьми, що зможе вам подарувати величезну кількість позитиву. Проявляйте на цьому тижні співпереживання, демонструйте любов і проявляйте повагу до оточуючих. За це ви зможете отримати багато позитива, слів доброти і допомоги у відповідь.

Діва

У Дів з 9 по 15 серпня почнеться період самопізнання і самоосвіти. Знак Зодіаку стане більш щасливим у фінансовій сфері, всіх грошей ви не заробите, але на надбавку до зарплати можете розраховувати. Дотримуйтеся в справах раціонального підходу і у вас все вийде.

Терези

З початку тижня нічні світила сприятимуть вирішенню виниклих конфліктів. Ваш настрій буде на висоті, що допоможе вам зробити більше справ, ніж зазвичай. Астрологи кажуть, що вам вдасться зробити набагато більше, ніж ви планували, і домогтися всього, що ви задумали. У п'ятницю і суботу будьте обережніше за кермом.

Скорпіон

Знак Зодіаку може переслідувати відчуття безнадії і зневіри. Астрологи радять змінити цей настрій на оптимізм і віру в себе, тоді ваше життя може змінитися на краще. Ви можете зустрітися з важливими для вас людьми, які допоможуть перезавантажитися і зрозуміти, як вирішити труднощі, що не дають вам спокою.

Стрілець

Астрологи радять подбати про інформаційний захист - змінити паролі, перевірити комп'ютер на віруси. Не переходьте за сумнівними посиланнями на цьому тижні. Що стосується настрою і здоров'я, то тут ви будете на висоті, проте вас може в будь-який момент накрити втома. Тиждень буде динамічним і в деякому сенсі непередбачуваним.

Козеріг

Козерогам варто почати тиждень з прибирання, наведення порядку і позбавлення від сміття, мотлоху. В середині тижня зірки і планети будуть не в дусі, тому покупки краще відкласти. На цьому тижні Козероги зможуть зустріти свою другу половину. Ваша харизма і чарівність значно виростуть, що стане відмінною основою до романтичних пригод.

Водолій

Для Водоліїв настане ідеальний час для пошуків нової роботи, захоплень, відкриття нового бізнесу. В кінці тижня Водолії можуть раптово зустрітися з непоступливістю і агресією з боку оточуючих. Астрологи рекомендують вам стати більш самостійними.

Риби

Зірки зараз в такому положенні, при якому Рибам можна і навіть потрібно вирушати в далеку дорогу і перебувати в постійному русі. Головне - все робити без поспіху, обачно і акуратно. В любові у Риб може наступити не найсвітліша смуга, але всі можливі проблеми можна буде обійти стороною.