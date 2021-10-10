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Глоба передрік проблеми цим знакам Зодіаку в 2022 році: чекайте труднощів

Автор: Дмитрий Войналович

Гороскоп на 2022 рік від Павла Глоби розповідає про чотири знаки зодіаку, яким в наступному році часто буде не дуже щастити в роботі, любові і фінансах, та й в цілому - доведеться долати величезні труднощі.

Представникам яких знаків Зодіаку необхідно приготуватися до різких поворотів долі в 2022 році - астролог розповів виданню Novyjgod.

Рак

Ракам слід почати 2022 рік з заспокоєння нервів і притримати амбіції. Адже саме від прийнятих на ясну голову рішень буде залежати успіх в бізнесі або кар'єрі. Щоб поліпшити фінансове становище - доведеться докласти максимум зусиль.

Намічаються труднощі і в сімейному житті. Зокрема, існує ризик виникнення розбіжностей через напружений графік. Глоба радить взяти себе в руки і не чинити тиску на близьку людину.

У другій половині літа обов'язково відпочиньте і наберіться сил.

Лев

У родині Левів в наступному році є ймовірність чвар, сварок і скандалів, якщо не вдасться впоратися зі своєю зарозумілістю.

Аж до кінця літа вам доведеться приділяти час фінансовому плануванню і погашенню боргів.

Стрілець

Для Стрільців успіх буде залежати від дрібниць. Важливу роль зіграють "погода в домі" і підвищення професійних навичок. Без надійного тилу і підтримки друзів подолати перешкоди буде складно.

У другій половині літа існує ризик витратити велику суму грошей, що стане причиною розбіжностей і скандалів в сім'ї. Тому в першому півріччі слід включити режим економії і почати збирати.

Козеріг

Вперті Козероги будуть змушені тримати оборону вже з початку року. Період почнеться з втрати роботи і відсутності засобів до існування.

Вам слід взяти себе в руки і згадати про заначку. З початком весни з'явиться шанс відкрити свою справу.

Раніше Павло Глоба назвав головних невдах жовтня 2021 серед знаків Зодіаку.

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