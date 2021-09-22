RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Глоба назвав знаки Зодіаку, яким кінець вересня подарує радикальні зміни

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на вересень від Павла Глоби розповість про три знаки Зодіаку, яким кінець вересня принесе велику удачу і навіть може стати вирішальним і доленосним.

Про це пише Dailyhoro.

Телець

У Тельців починається ідеальний час для зміни роботи, відкриття нового бізнесу. Всім представникам знака, які відчувають труднощі в діловій сфері, зірки допоможуть швидко все вирішити і без зайвого шуму. А ось в коханні чекати якихось подвигів і проривів не доведеться. Відсуньте амурну сферу на другий план і займіться справою.

Рак

Для Рака настане час, коли ви зможете вплинути на чужі долі, домогтися поставлених завдань в бізнесі і в коханні. Також Раки зможуть розраховувати на допомогу близьких, друзів і другої половинки - ці люди не дадуть вам впасти і позбутися удачі.

Стрілець

Стрільця чекає багато нових можливостей в амурних справах. Ви зможете знайти любов, справити відмінне враження на кого завгодно. Сімейним представникам Знака варто урізноманітнити життя другої половинки, приділити увагу дітям. Велику увагу Глоба радить Стрільцям приділити здоров'ю - почати лікування, позбутися шкідливих звичок.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку подарує шанси і зміни День осіннього рівнодення.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп