Глоба назвав головних щасливчиків середини вересня: ці знаки Зодіаку збагатяться!

Гороскоп на вересень 2021 від знаменитого астролога Павла Глоби розповість про знаки Зодіаку, яким особливо сильно пощастить на цьому тижні. Ці щасливчики будуть відчувати особливу грошову удачу в середині першого місяця осені.

Овен

Астролог впевнений, що Овни зможуть побороти будь-які труднощі на своєму шляху. Головне, щоб всі проблеми йшли їм на користь. Важливо витягувати уроки з події і не боятися оступитися на шляху до багатства і щастя. У любові, як і в справах, Овнам потрібна дещиця наполегливості і рішучості, і вас чекає великий успіх.

Лев

У представників знака Зодіаку найважливішою сферою стає робота, фінанси. Це той самий час, коли астролог радить Левам здійснювати покупки, є шанси наштовхнутися на знижки. Можна вкладати гроші в будинок, квартири, а на вихідних корисно буде витратитися на розваги - хороший відпочинок допоможе вам зробити перерву і з новими силами домагатися висот.

Козеріг

У Козерогів очікується різке збільшення числа завдання на роботі - звичайно ж і результат буде. Сфокусуйтеся на роботі якомога сильніше, щоб не відволікатися. Це відмінний час для відряджень, зміни обстановки, любовних зізнань і шопінгу. Цей тиждень може стати найсприятливішим в першій половині осені - удача на вашому боці.