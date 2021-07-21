Глоба назвав чотири знаки Зодіаку, яких в серпні 2021 спіткають невдачі

Гороскоп на серпень 2021 від Павла Глоби обіцяє чотирьом знакам Зодіаку проблеми і небезпеки, які їх можуть наздогнати в останній місяць літа. Астролог дав кожному з них пораду, як уберегтися і не наламати дров в цей непростий для них період.
Про це пише ЕГ.
Глоба каже, що представникам цього знака Зодіаку навряд чи варто розраховувати на відпочинок. Ви можете як ніколи відчути на собі наслідки власної ліні, а накопичені завдання доведеться виконувати терміново і всі одразу. Поки всі будуть ніжитися на шезлонгах, Близнюкам доведеться старанно працювати.
Для Раків серпень буде наповнений конфліктами. Сварки і непорозуміння можливі не тільки на роботі, але і з близькими людьми. Вам слід набратися терпіння і продемонструвати чудеса дипломатії. Вчіться домовлятися, щоб остаточно все не зруйнувати.
Павло Глоба каже, що Діви можуть зіткнутися з величезними проблемами зі здоров'ям. Вас чекає травмонебезпечний місяць, можливі опіки - будьте обережні з вогнем. Астролог радить хоча б на час відмовитися від екстриму і не перестаратися в спортзалі.
Для вас настав час покластися на волю долі. У серпні краще нічого не планувати, віддатися течії і навчитися балансувати між своїми бажаннями і вимогами, які вам пред'являє оточення. Але вихід є з будь-якої ситуації, нагадує Глоба. Особливо якщо ви готові до компромісів.
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