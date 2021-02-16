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Лютий розкручується: синоптик попередила про снігопади та морози до -25

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні принесе снігопади в деякі регіони у середу, 17 лютого, обумовлені атмосферним фронтом північної циклонічності Yukon. Температура повітря в цілому по країні очікується холодна.

Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Опади у вигляді снігу накриють Захід, а також Житомирську, Вінницьку та Київську області.

На решті території України завдяки антициклону Helida істотні опади не очікуються.

Стовпчики термометрів 17 лютого вночі покажуть близько -18... -12 градусів, місцями температура повітря опуститься до -25... -20 градусів.

В денний час прогнозується -14... -7 градусів, при цьому в південних областях, на південному сході та на заході України вдень буде тепліше - близько -5... +1 градуси. 1-5 градусів.

У Києві вночі очікується -14... -12 градусів або навіть нижче (на околицях), а вдень - близько -9... -7 градусів. Завтра у столиці можливий невеликий сніг, на дорогах очікується ожеледиця.

Діденко звернула увагу, що температура повітря, особливо нічна, дуже залежить від хмарності або прояснень.

"Прояснення сприяють додатковому вихолодженню, а хмарність, навпаки, прикриває приземний шар від сильніших морозів", - пише синоптик.

Також Діденко зазначила, що фіксована суттєва різниця між нічною і денною температурою повітря уже "натякає" про наближення свіжих синоптичних подій та перебудови повітряних мас на новий сезон.

Погода в Україні 17 лютого - метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптики попередили, що в Україні починається "сезон" тріскучих морозів, і розповіли, де буде нижче 20-ти градусів.

Також ми писали про те, що нещодавно синоптики розповіли, коли в Україну повернеться тепла зима.

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Новини України ГідрометцентрНаталка Диденко
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