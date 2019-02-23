Цей незграбний момент: що не треба дарувати дівчатам 8 Березня

Топ-5 подарунків, які стануть розчаруванням для кожної жінки

Кто из нас не сталкивался с ситуацией, когда с подарком явно промахнулись, а нужно срочно изобразить бурную радость и восторг? Да, некоторым это удается легко. Но, к сожалению, чаще всего эта реакция получается неестественной и наигранной. В итоге в неловкую ситуацию попадает и даритель, и получатель. Накануне 8 Марта LITE решил составить список презентов, которые лучше не дарить девушке, чтобы избежать подобных ситуаций.

И помните: главное — чувство юмора ;) Фан-инструкция по активному применению.

№1 Бытовая техника и посуда

Быт разрушил не одни отношения, стоит ли рисковать? Возможно, вы точно помните, ваша девушка мечтала о роботе-пылесосе, мясорубке или новом кухонном комбайне. Но вряд ли она ожидает получить его именно в день, когда хочется забыть о хлопотах и домашних обязанностях и отправиться в ресторан на романтический ужин. Так что смело вычеркивайте всю технику по дому из списка подарков.

№2 Цветок в горшке и тюльпан

С первого взгляда, вполне романтичный подарок: он не завянет через пару дней и будет стоять на подоконнике, напоминая о дарителе… Но на самом деле, вы просто добавляете человеку еще одну проблему. Цветок – по сути, домашний питомец, который требует ухода, заботы и ответственности, хоть и в меньшей степени. Не каждая из нас готова к этому. Такой подарок подойдет только в случае, если выращивание цветов – одно из хобби девушки.

Отдельного внимания заслуживает и одинокий тюльпан, который любят дарить парни коллегам-женщинам. Так вот: ни одна девушка не хочет получить такой же цветок, как у всех. К тому же они быстро вянут и громко заявляют по дороге домой, что подарили их в офисе, а не на свидании. А еще и стоят они втридорога. Лучше эти деньги пустить на что-то полезное. Например, оригинальное угощение.

№3 Средства по уходу

Сюда относятся все косметические средства, включая гели для душа, шампуни, кремы для тела и лица. Даже самые дорогие и качественные. Вряд ли вы сможете разобраться, в чем отличие ее любимого сс-крема от всех остальных, и какой сывороткой для кожи она пользуется в этот период года. А если вы еще и по ошибке преподнесете средство с антиэйдж-эффектом, то скандала точно не избежать. И конечно, готовые наборы с косметикой из супермаркетов тоже лучше не дарить. Тут без объяснений.

№4 Бижутерия

Украшения – еще один подарок, с которым легко промахнуться. Особенно бижутерия. И дело даже не в том, что лучшие друзья девушек – это бриллианты, а все, что дешевле, они не оценят. Просто, во-первых, мы все-таки обожаем выбирать серьги, браслеты и подвески на каждый день сами. А во-вторых, любое, даже самое стильное и необычное украшение, будет проигрывать перед ювелирным изделием, которое вы по каким-то причинам не подарили.

№5 Подарочные сертификаты

Сейчас модно дарить сертификаты на покупку парфюмерии, косметики, нижнего белья и всего, чего угодно. Казалось бы, отличный практичный вариант: вы точно не прогадаете с запахом духов или размером бюстгальтера, она может выбрать удобное для себя время для похода в магазин и вообще – мы же сами написали в предыдущем пункте, что любим выбирать украшения сами. Но все же, будьте осторожны с сертификатами. Презент в виде бумажки с написанной на ней суммой оставляет после себя шлейф пустоты и разочарования. Подарок вроде бы есть, и неплохой. Но в то же время его нет.

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