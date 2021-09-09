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Цим знакам Зодіаку загрожує фінансова "чорна смуга" у вересні: кому треба поберегтися

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на вересень 2021 розповість про три знаки зодіаку, яким в перший місяць осені потрібно бути обережніше з фінансами. Астрологи рекомендують стримати витрати і не влазити в кредити, так як грошове везіння від представників цих сузір'їв відвернеться.

Про це пише Rsute.

Овен

Запасіться оптимізмом - він вам знадобиться. Астрологи кажуть, що фінансові труднощі можуть дуже боляче вдарити по вашому самолюбству. Головне - не драматизувати, так як проблеми можуть з незначних перетворитися в суцільну "чорну смугу". Продумуйте ваші витрати і налаштуйтеся на позитивний лад, щоб пройти з честю через грошові негаразди.

Рак

У вересні ви можете зіткнутися зі зниженою мотивацією, втомою і низьким енергетичним потенціалом. Постарайтеся балансувати, правильно розподіляти сили, щоб залишитися на плаву. У діловій сфері астрологи радять не сильно проявляти активність, а зайняти позицію спостерігача.

Риби

Риби будуть відчувати, що їм хтось ставить палиці в колеса у вересні. І хоча повністю позбутися від смуги невдач не вийде, у ваших силах пом'якшити їх вплив. Залиште тимчасово спроби боротися з дійсністю на фінансовому терені і пошукайте віддушину в друзях і родині. Важливо не допускати недбалості в поточних справах, щоб "чорна смуга" не затягнулася.

Раніше астролог Аріна Артуровна також попередила про небезпечний період, який буде на початку вересня.

Також ми писали, що у вересні 2021 чекає кожен з дванадцяти знаків Зодіаку.

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