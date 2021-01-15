Еллерт показав "майбутніх дітей", яких йому народить "Холостячка" Мішина

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина (колаж: РБК-Україна)

Переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт, якому вдалося завоювати серце однієї з найкрасивіших українських актрис Ксенії Мішиної, вже планує спільних дітей.

У своїх Instagram-stories Саша показав "майбутніх дітей", яких народить йому Ксюша. Для цього гуморист скористався спеціальною програмою, що проаналізувала риси обличчя ймовірних батьків і створила "прототипи" сина та дочки. Зауважимо, що діти у пари вийшли досить гарними.

Але на цьому експерименті Еллерт не зупинився. У притаманному йому гумористичному стилі він "злив" в одну людину себе і найкращого друга Андрія Рибака (хлопець теж боровся за серце Мішиної на проекті).

"Як би виглядав Рибак і Еллерт в одному, ми дізналися. Тепер як би, або як будуть виглядати діти Еллерта і Мішиної", - підписав Саша кадри.

Олександр Еллерт показав "майбутніх дітей" від Ксенії Мішиної (скрін: instagram.com/stories/ellert_a)

Попри те, що Олександру 28 років, він вже двічі встиг побувати у шлюбі. Крім того у нього підростає 12-річна дочка Еля. А ось у 31-річної Ксенії Мішиної є 8-річний син Платон. Хто батько хлопчика, актриса не афішує.

Нагадаємо, що у фіналі шоу "Холостячка", яке завершилося для показу в кінці грудня минулого року Ксенія Мішина віддала своє серце гумористу Олександру Еллерту. Актриса вибрала його серед 16-ти претендентів.

Ксенія та Олександр вже кілька місяців живуть разом, але деякий час їм довелося приховувати свої стосунки. Пара настільки популярна, що астролог навіть дала прогноз їхнім відносинам.

Раніше ми писали також, що чвертьфіналіст "Холотячки" Євген Ковтуненко розкрив секрет Ксенії Мішиної.