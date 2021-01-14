Все було зрозуміло дуже давно: учасник "Холостячки" розкрив секрет Мішиної

Учасник "Холостячки" розкрив секрет Ксенії Мішиної (колаж: РБК-Україна)

Євген Ковтуненко, один з найскандальніших учасників шоу "Холостячка", розповів, як вперше побачив Ксенію Мішину, як героїня проекту відмовила йому в поцілунку, і з яким осадом він покинув шоу.

Про це молодий чоловік повідав в YouTube-шоу "Гасіть світло".

"Я трохи не всра*ся там на тій першій вечірці... Я дивлюся і розумію, що мене плавить. Вона офігенна. Від неї така енергетика! Я дуже люблю, коли дівчина гарна, коли вона наповнена, коли від неї божевільна енергетика, коли особистість", – заявив він.

Євгена розповів, що пішов на проект через складний 2020 рік. Він був настільки складним для бізнесмена, що проект став для нього свого роду відволікаючим заняттям.

Але і там його чекали неприємні моменти. Один з таких, коли він застав Ксенію за поцілунком з іншим.

"Мішина попередила, що вона актриса, і це буває. Але навіщо тягнути пацанів і показувати: Я це мала на увазі", – сказав він і показав жестом поцілунок.

Коли Женя зрозумів, що з Ксенією у нього втрачено зв'язок, він став розчаровуватися. І відбулося це задовго до кінця проекту – вже тоді було видно, що Ксенія небайдужа до Олександра Еллерта.

"Перший раз я зрозумів, що йде потяг, це коли Мішина повернулася з Еллертом з побачення Еллерта. Я зловив їх погляд і розумію, що це погляд інших людей... Там точно щось було", – додав він.

Другим "дзвінком" для нього стало, коли Ксенія відмовила Євгену в поцілунку в Карпатах.

Учасник "Холостячки" розповів про стосунки з Ксенією Мішиною

Євгену 36 років, він власник юридичної компанії, співвласник ресторану в столиці, а також бренд-шеф свого закладу.

Нагадаємо, що Євген дійшов до чвертьфіналу "Холостячки", але Мішина попрощалася з ним, залишивши в шоу Андрія Рибака, Олексія Тригубенка та Олександра Еллерта. Останній і став обранцем актриси.

Раніше ми писали, що Ксенія Мішина змінила прізвище.