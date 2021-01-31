Олена Кравець показала свій новий шикарний будинок (фото)

Зірка "95 Кварталу" Олена Кравець встигає не тільки репетирувати, виступати, їздити на гастролі, але і бути хорошою дружиною, кращою мамою трьох дітей. А нещодавно вона запустила власну лінію одягу. У мережі з'явилися фото родинного дому Кравець на Осокорках у Києві.

При цьому Кравець зазначила, що намагалася наблизити дизайн інтер'єру будинку до філософії життя, яку транслюють її дизайнери - вишукана простота, дуже елегантна і без надмірностей. Про це повідомляє журнал HIS.

Будинок Олени Кравець (фото: wowow.life)

У будинку Олени робили перепланування, але змін було небагато. Це було пов'язано з поповненням у родині зірки "Кварталу 95". Вона вирішила змінити призначення кількох кімнат, додати санвузол і збільшити кухню.

Будинок Олени Кравець (фото: wowow.life)

"Весь будинок оформлений за принципом "made in Ukraine", не вважаючи техніки і сантехніки, і цим я дуже пишаюся. Ми змогли реалізувати проєкт красиво, якісно і за невеликий бюджет. Довго думали, якою меблями краще укомплектувати будинок, і обопільно зробили вибір на користь українських виробників", - розповіла дизайнер будинку Тетяна Данилевич.

Будинок Олени Кравець (фото: wowow.life)

Варто зазначити, що в будинку Олена живе зі своїм чоловіком і двома дітьми. Свою старшу доньку 15-річну Машу вона відправила жити разом з її подругою у квартиру в Києві. Зараз Маші 17 років, і вона сама стежить за своїм побутом і життям хоча і не без контролю мами.

Будинок Олени Кравець (фото: wowow.life)

Нагадаємо, Олена Кравець в шикарній сукні заінтригувала заявою про новорічну ніч.

Раніше дочка Олени Кравець показала експерименти з маминою косметикою.