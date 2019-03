Джазові понеділки в Caribbean Club: зоряні Dennis Adu Quintet, Ivonika і арт-колектив Imaginarium

Київський клуб вже традиційно запрошує розслабитися після важкого робочого дня на концертах серії Live Jazz Monday

Ближайшие джазовые понедельники состоятся при участии молодой и талантливой певицы Ivonika, звездного коллектива DennisAdu Quintet и арт-бэнда Imaginarium.

"Свежая кровь" джазовой сцены - Ivonika (18 марта)

18 марта в Caribbean Club Concert-Hall выступит свежая кровь украинской джазовой сцены - певица Ivonika. Она наполняет музыку колоритным и особым звучанием.

На концерте прозвучат авторские композиции певицы и песни легендарных исполнителей, таких как Сэм Кук, Отис Реддинг, Этта Джейм и Эми Уайнхаус. Вас ждет особенный вечер в сопровождении качественной музыки!

Ее музыка льется from soul to soul, и все гости чувствуют ее душевное тепло.

Звездный Квинтет Денниса Аду (1 апреля)

1 апреля в рамках Live Jazz Monday сыграет один из самых ярких джаз-бэндов Украины - Dennis Adu Quintet.

Dennis AduQuintet - это звездный состав музыкантов с большим опытом и признанием, которые играют с известными артистами и самыми популярными группами. Бэнд-лидер и художественный руководитель коллектива - Деннис Аду - один из лучших джазовых трубачей Украины.

Коллектив представит авторские джазовые композиции и уникальную программу композиций выдающегося джазмена и двукратного обладателя "Грэмми" - Роя Харгроува.

Надежда Николаева и арт-коллектив Imaginarium (8 апреля)

8 апреля арт-бэнд Imaginarium и Надежда Николаева представят в Caribbean Club Concert-Hall специальную программу в жанре джаз-мануш и gypsy-jazz. Они сыграют композиции Джанго Рейнхардта, Мишеля Леграна и многих других. В их исполнении оживет музыка из любимых фильмов, старый джаз и нежная босанова.

Надежда Николаева - музыкант, диджей, радиоведущая авторских программ "Все-джаз" и "Время совы" на Old fashioned radio, а в составе коллектива Imaginarium участники различных фестивалей, среди которых "Кураж Базар", "Ретро Круиз", "Джаз Коктебель".

Добавьте своему вечеру очарования и позвольте себе расслабиться. Джазовый Понедельник — хорошее начало недели в приятном месте. Welcome to the Jazz!

