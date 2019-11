Джаз у Києві: кого слухати на фестивалі Jazz Weekend

The Baylor Project

Jazz Weekend - новий формат з 15-річною історією

Напередодні однієї з наймасштабніших подій листопада - фестивалю Jazz Weekend, який пройде вже 21-23 і 29 листопада в культурному центрі Freedom Hall ми вирішили трохи докладніше розповісти про заявлених хедлайнерів нового джазового формату.

Пристрасть від The Baylor Project

Відкриють фестиваль The Baylor Project - амбітний проект з Нью-Йорка, створений екс-барабанщиком культового гурту в жанрі ф'южн Yellowjackets Маркусом Бейлором і вокалісткою американського хіп-хоп і R&B проекту Джин. Секрет неймовірного успіху – в природній хімії між виконавцями. На сцені ви побачите трепетний вираз щирої пристрасті і романтики, адже Джин і Маркус – подружжя. Їх музика створюється на межі дозволеного, їх пристрасна пара звучить феноменально. Саме завдяки романтиці і чистоті голосу вокалістки дебютний альбом The Journey отримав відразу дві номінації Grammy Awards – Best Jazz Vocal Album і Best Traditional R&B Performance.

Baylor Project - Laugh and Move On

Великі британці Incognito

Продовжать другий фестивальний день - проект Incognito, яких по праву відносять до великої історії британської музики за останні чотири десятиліття. Секрет успіху групи Incognito полягає в винятковій відданості jazz funk і успішним експериментам в Adult Contemporary R&B і Clubjazz. Улюбленці 90-х, які підкорили багатьох діджеїв, танцполи і чарти своїм новими музичними методами і свіжим звучанням і в 2019 звучать також грувово і танцювально, а їх музика сповнена щирістю.

Incognito - Don't You Worry 'Bout A Thing

Ідеальні Mezzoforte

Далі за розкладом - відома група з Ісландії, яку з нетерпінням чекають знають, і яка закохує в себе з перших нот. Mezzoforte – це в першу чергу якісне звучання, ідеальна синхронність, досвідченість, м'якість та переважно позитивний саунд. Тут не буде різкого звучання саксофона, ігри в різнобій, або трагедій про нерозділене кохання. Навпаки, ви почуєте приємну духову секцію з написаними і вивченими складними партіями.

Mezzoforte - Live Java Jazz Festival 2017

Bob James&Андрій Чмут

Глядачів Jazz Weekend у завершенні фестивалю чекає унікальний експеримент володаря премії Grammy Bob James, джазового піаніста і клавішника, аранжувальника і продюсера, засновника культової групи Fourplay і висхідної зірки світового рівня, українського талановитого саксофоніста Андрія Чмута Андрій Чмут – молодий і перспективний український саксофоніст, який зараз працює з відомим американським лейблом SkyTown Records і впевнено підкорює західний світ. Цей дует - поєднання молодості і досвіду, приємного, легкого звучання, за яким стоїть титанічна робота музикантів.

Andrey Chmut Moving Forward (feat. Bob James)

Нагадаємо, Jazz Weekend - новий формат з 15-річною історією. Лідером Jazz Weekend є Олександр Сірий – президент одного з найбільш популярних і успішних джазових фестивалів в Україні. "Я впевнений, Jazz Weekend зросте до авторитетного фестивалю з чудовим складом зірок, кількома сценами, унікальною локацією і конкурсом молодих виконавців. Ми сьогодні закладаємо традицію, яка зробить Київ однієї з джазових столиць Європи", - поділився Олександр.