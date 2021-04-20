Дощами накриє всю Україну: де погода буде найнеприємніша

На сході дощами охопить всі області – місцями дощ буде йти цілу добу безперервно. Однак температура повітря буде комфортна, вночі +5 +8 градусів, вдень від +12 до +16 градусів.

У південній частині заливати дощами буде всі області крім Миколаєва. Вночі від +4 до +7 градусів, вдень від +14 до +16, місцями до +17 градусів. У Криму дощ, вночі +6 +8 градусів, вдень +13 +15 градусів.

На півночі очікується прохолодна погода, йтиме дощ вдень, а також вночі. Температура повітря вночі становитиме +4 +6 градусів, вдень від +12 до +14 градусів.

У західній частині країни дощі будуть йти майже у всіх областях вдень, вночі – сухо. Температура повітря трохи підніметься тільки вдень до +12 +15 градусів, вночі очікується від +2 до +6 градусів.

У центрі країни без істотних опадів, невелика хмарність. Вночі від +3 до +6 градусів, вдень +12 +15 градусів.

У Києві 21 квітня синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер західний, помірний. Вночі у столиці +3 +5 градусів, вдень від +12 до +14 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 21 квітня